Кременчуг - это только начало? Путин усиливает энергогеноцид, ждать ли зимой блэкаутов

Украинская энергосистема сейчас самая защищенная в мире, но спасет ли это от блэкаута

Энергетическая война между Украиной и Россией, которая находилась в тлеющем состоянии последние месяцы, вспыхнула снова и даже вышла на новый уровень.

"Телеграф" рассказывает о том, чего хочет добиться Россия, сможет ли устоять Украина под этим натиском и к чему готовится гражданам.

Россия усиливает энергогеноцид

В ночь на 19 августа устроили очередную воздушную атаку на Украину. Кроме множества ударных беспилотников, стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Украине. Главной целью врага стал Кременчуг — его атаковали десятки дронов, баллистические и крылатые ракеты.

По данным мэра Кременчуга Виталия Малецкого, в городе прогремели десятки взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура.

Почему Кременчуг?

Кременчуг является стратегически важным городом для атак России по нескольким причинам. Одна из них – кременчугский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ). До начала полномасштабной войны он являлся крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Украины с проектной мощностью 18,6 миллиона тонн в год. Россияне существенно повредили его в апреле 2022 года во время первых массированных обстрелов. 12 мая того же года россияне дополнительно обстреляли объект четырьмя ракетами.

Кроме того, в городе расположены важные объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Они играют немаловажную роль в обеспечении логистики украинской армии и гражданского населения.

К слову, то что одной из целей врага был именно КНПЗ уже подтвердили и сами россияне через свои пропагандистские ресурсы.

Не жалея гражданских

Враг, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуры Украины, не считается ни с чем. Пока в белом доме думали о мире, в эту же ночь россияне обстреливали город.

Утром над Кременчугом поднялся огромный столб дыма, который движется к югу по ветру. Местные рассказывают, что в городе сильный запах гари, местами даже пекут глаза. Жителям города советуют закрыть окна и подождать улучшение состояния воздуха.

Туча из дыма растянулась на километры.

Более того, враг оставил после своей атаки десятки неразорванных кассетных боеприпасов по всему городу, которые могут взорваться в любой момент. Они несут большую опасность, их нельзя трогать. Если вы заметили похожий или подозрительный предмет — звоните 101 или 102.

Как утверждается на странице в Facebook Патрульной полиции Кременчуга, обломки или подозрительные предметы могут оказаться где угодно. Они способны взрываться даже спустя некоторое время и представляют смертельную угрозу.

Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет:

немедленно позвоните на спецлинию 112;

сохраняйте спокойствие;

предупредите людей рядом и отметьте или огородите место;

отойдите на безопасное расстояние и ждите спасателей.

Категорически запрещено:

приближаться к предмету;

касаться, поднимать, передвигать или разбирать;

бросать, бить или вытаскивать из почвы;

курить или использовать открытый огонь рядом;

приносить найденные предметы в места, где находятся люди.

Существовало ли энергетическое перемирие

Идея взаимного отказа от ударов по энергетической инфраструктуре появилась после состоявшегося 18 марта телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Президент США предложил временно прекратить атаки на энергообъекты двух стран, на что получил согласие от кремлевского лидера. Тогда Путин пообещал Трампу не атаковать энергетику Украины, но только на короткий срок. По словам российских СМИ, президент РФ вроде бы сразу дал соответствующий приказ российским военным.

Впрочем, в ночь на 19 марта, уже после разговора Путина с Трампом, Россия снова ударила по энергетическим объектам Украины. Тогда по нашей территории было запущено 150 дронов.

Украина приняла энергетическое перемирие со своей стороны и действительно удары по российским НПЗ временно прекратились. Однако, по мнению журналита издания ЕнергоБізнес Александр Куриленко, фактически никакого энергетического перемирия между Украиной и Россией никогда не существовало.

"Просто не все обращают внимание, скажем, на удары по заводу по переработке биоэтанола или по нефтебазе", — отметил он.

При этом в последние дни энерговойна между Украиной и Россией существенно усилилась, враг наносит массированные удары по энергитической инфраструктуре Украины, а Силы обороны, например "выключают" нефтепровод "Дружба".

Куриленко считает, что новая волна энергетической войны в ближайшее время охватит не только нефть но и электрогенерацию.

Без бензина и света? К чему готовиться украинцам

По мнению эксперта по энергетике Андрея Закревского, которое он высказал в комментарии "Телеграфу", Путин устраивает Украине и странам Балтии энергетический геноцид и "в этом нет ничего нового".

"Эта война началась как энергетическая война для меня еще до полномасштабного вторжения. Понятно было, что Путин будет всеми силами пытаться запугать Украину и весь мир с точки зрения энергетики", — отметил Закревский.

Эксперт отмечает, что это уже не первый массированный и комплексный налет со стороны Москвы на Кременчуг.

"Если говорить об этом, то однозначно это как раз одно из тех событий, когда они будут уничтожать любую энергетическую инфраструктуру, до которой смогут дотянуться: гидроэлектростанции, нефтеперерабатывающие заводы или другие объекты энергетического спектра", — считает он.

Аналитик Геннадий Рябцев в беседе с "Телеграфом" высказал аналогичное мнение, что обстрелы в отопительный сезон вплолне возможны и, вероятно, какие-то из них будут выводить из строя инфраструктуру.

Ждать ли украинцам блэкаутов и дефицита топлива?

"Обстрелы с первого дня приводили к этому. Я помню, что по всем областным центрам прилетало по всем большим емкостям, которые были. Был даже запрет на хранение нефтепродуктов в емкостях более 5 тысяч тонн. К этому переодически нужно возвращаться. По-моему, некоторые разумные вещи, которые были разработаны в первое полугодие полномасштабной войны, не нужно было ослаблять. К примеру, отмена действий ограничений на евро-3, евро-4, когда на вынесли практически всю нефтеперерабатывающую инфраструктуру, то тогда людям разрешили перерабатывать нефть по минимальным стандартам. Как по мне, лучше когда у тебя плохой бензин, чем когда его нет", — подчеркивает Закревский.

Но эксперты соглашаются с тем, что Украина будет с теплом и светом в любом случае, несмотря на проблемы с переработкой нефти.

Так, Геннадий Рябцев поделился более оптимистичным прогнозом. По его словам, сценарий, когда Россия "положит" нашу энергетику для давления на власть, — крайне маловероятен.

"Если этого россиянам не удалось сделать того, когда защита энергообьектов Украины была в разы меньше, то сейчас шанс на это еще меньше. Сейчаа энергетическая инфраструктура Украины является одной из самых защищенных в мире", — говорит он.

Эксперт считает, что при при наличии резервов мощности, резервов передачи и распределения, запасов оборудования и специалистов какие-то длительные выводы из строя бо крупных подсистем объединенной энергосистемы Украины невозможны.

"Вернее возможны, но вероятность чрезвычайно низка. Поэтому, да, будут выводиться из строя объекты, но главное, чтобы система сохраняла возможность восстанавливаться после сбоев. А для этого пока есть все основания надеяться, что систему будут восстанавливать после каждого сбоя. Главное, чтобы органы государственной власти не думали, что все сделано и чтобы можно уже не уделять этому внимания", — считает он.

Отдельно Рябцев отметил, что конкретно блэкаутов в Украине не будет.

"Блэкаут – это невозможность восстановления системы. Точка. Блейкаутов не будет, потому что любую систему при нынешнем положении дел можно восстановить. Но некоторые населенные пункты, безусловно, возможно, что они останутся и без электрической энергии, и без тепловой энергии в результате ударов россиян. Но это было и раньше, и это происходило не только из-за ударов россиян, но и из-за непогоды", — отметил Рябцев.

