У вас пропущенный. Польшу мог атаковать "шахед": что известно о взрыве

Пока официально польськие власти не заявляют, что именно стало причиной взрыва

В ночь на 20 августа жители села Осины, что в Люблинском воеводстве в 70 километрах от Варшавы, услышали взрыв и увидели яркую вспышку в небе. Как оказалось — над полем упал и взорвался неизвестный объект. Взрывной волной выбило окна в окружающих домах. Пожара не было, но на месте нашли обгоревшие обломки — похожие на части дрона с пропеллерным двигателем.

Первыми на место приехали полиция и пожарные. Среди обломков нашли металлические и пластиковые детали, разбросанные на десятки метров. Взрыв оставил выгоревшее пятно на кукурузном поле. По словам местных властей, никто не пострадал. "Телеграф" собрал имеющуюся информацию об инциденте.

Обновлено: Объект, упавший ночью на территории Польши, оказался российской версией дрона Shahed. Об этом сообщил спикер МИД Польши в комментарии агентству Reuters.

"Шахед" или нет? Польша выясняет, что именно упало

Пока польские власти официально не подтвердили, что это был дрон Shahed, у СМИ и среди экспертов — другое мнение. Фото с места падения опубликовал местный телеканал lukow.tw. На них — двигатель, похожий на тот, что используют в Shahed-136.

Двигатель с места падения неизвестного дрона в Польше. Фото: lukow.tw

Об этом же пишет польское издание "Rzeczpospolita" и украинское "Defense Express". Там говорят: очень вероятно, что это был именно российский дрон-камикадзе, которые ежедневно атакуют украинские города.

В ту же ночь, по данным Воздушных сил Украины, Россия запустила более 90 "шахедов", а также две баллистические ракеты. Часть дронов могли направить на западные регионы Украины — и один из них, возможно, улетел дальше. Если он и в самом деле перелетел границу, то это уже не первый случай, когда обломки или дроны залетали в Польшу.

Минобороны Польши: воздушное пространство не нарушено

Несмотря на резонанс, в Минобороны Польши успокаивают — никаких нарушений воздушного пространства той ночью не зафиксировали. Там признают, что нашли объект, который "может быть частью старого двигателя с пропеллером", и передали его на экспертизу. Но что это было — дрон, обломок ракеты или что-то другое — пока не говорят.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш добавил, что власти рассматривают все возможные версии — от технической аварии до саботажа или контрабанды. Но также упомянул, что Польша граничит с Украиной, поэтому подобные инциденты — не исключение.

Уже не первый раз

За последние два года дроны и ракеты неоднократно пересекали границу Польши. Самый громкий случай — в ноябре 2022 года, когда ракета упала в селе Пшеводув. Тогда погибли два человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уже с сентября этого года в Польше могут ужесточить правила предоставления помощи украинским беженцам. Изменения касаются условий проживания, контроля и проверки документов.