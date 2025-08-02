Оружия будет больше: в Польше анонсировали новую военную помощь для Украины

Украина и Польша также обсудили возможность совместного использования средств по программе SAFE

Польша готовит новые пакеты военной помощи для Вооруженных сил Украины. Допускается, что все вооружения в рамках новых пакетов помощи от Варшавы Киев получит уже до конца 2025 года.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он отметил, что пакетов будет не меньше трех.

"Мы обсудили 47-й пакет военной помощи и работаем над следующими двумя. В рамках 48-го и 49-го пакетов мы намерены оказать значительную поддержку Украине в этом году. Но детали обсуждать я пока не буду", – заверил Сикорский.

По словам польского министра, Украина и Польша также обсудили возможность совместного использования средств по программе SAFE. Это многолетняя программа по увеличению оборонных расходов, разработанная руководителями Европейского Союза. В этом отношении Киев и Варшава могут многое предложить друг другу и значительно укрепить сотрудничество между оборонными отраслями промышленности.

Отметим, между тем американские сенаторы-республиканцы предложили новый способ вооружать Украину без расходов для бюджета США. Европейские союзники смогут финансировать поставки американского оружия через специальный фонд.

Кроме того, в Сенате США утвердили миллиард на помощь Украине в 2026 году, а также предложили законопроект о предоставлении Украине десятков миллиардов долларов в течение следующих двух лет. При этом финансировать помощь предлагается за счет замороженных активов российского режима, соглашения о полезных ископаемых и европейских союзников.