Без жилья и усиленный контроль. Польша меняет правила пребывания украинцев в стране

Новые правила фактически начнут действовать с августа

Уже с сентября этого года в Польше могут ужесточить правила оказания помощи украинским беженцам. Изменения касаются жилья, контроля и проверки документов.

Как отмечает Visitukraine, по новым правилам предоставлять жилье в центрах будут только уязвимым группам населения. Это обусловлено тем, что, по мнению польских властей, большинство людей уже интегрировались и могут удерживать себя самостоятельно.

Но в Польше все равно остается ряд уязвимых групп, нуждающихся в поддержке. Известно, что новый закон без единой правки был одобрен общими комитетами Сената. Согласно документу, фокус помощи беженцам в Польше изменится.

По словам заместителя министра внутренних дел Мацея Духчика, изменения призваны привести польские законы в соответствие со стандартами ЕС и предотвратить злоупотребление.

Изменения для беженцев в Польше

Проживание – только для уязвимых групп населения

Массовое размещение украинцев в коллективных центрах с 31 октября 2025 прекращается. Только следующие категории продолжат обеспечиваться жильем и питанием:

дети, получающие помощь (800+),

пенсионеры, получающие выплаты,

лица с инвалидностью (средней тяжелой или тяжелой),

женщины в возрасте 60+ и мужчины в возрасте 65+, не получающие пенсию.

Каждый человек будет получать компенсацию в размере 15 злотых в день.

Более строгие требования к регистрации

По закону пограничный контроль значительно усиливается. В частности, отменяется возможность получения льгот для лиц, часто въезжающих в рамках местного режима пограничного движения. Что делают сейчас:

пограничники будут собирать отпечатки пальцев,

данные о пересечении границы будут фиксироваться в национальной системе,

личное присутствие ребенка при получении номера PESEL будет обязательным, независимо от возраста.

По новому закону, украинские подростки, которые учатся в высших учебных заведениях, на профессионально-технических курсах после достижения совершеннолетия будут иметь право на выплаты 800+.

Перечень оснований для аннулирования вида на жительство расширен. Он может быть отозван если:

предоставили ложную информацию,

фиктивный брак,

была попытка обойти миграционные правила каким-либо другим способом.

Для высококвалифицированных работников и долгосрочных резидентов ЕС увеличивается время рассмотрения заявок на жительство.

Образование и здравоохранение

Образовательную программу для украинских детей продолжат финансировать. Школы с дополнительными классами будут оплачивать учителям сверхурочную работу. Медицинские работники из Украины продолжат работу в Польше по упрощенной процедуре до марта 2026 года. Но контроль за признанием квалификаций и проверкой документов будет ужесточен.

Заметим, что обновленный закон вступает в силу через 14 дней после его официального опубликования. То есть, новые правила фактически начнут действовать с августа.

