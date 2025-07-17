Взял в кумовья Януковича, а он обвинил его в разгоне Майдана: где сейчас экс-нардеп Левочкин

Левочкин был замешан во многих крупных скандалах

Сергей Левочкин — известная фигура в украинской политике, он был одним из лидеров запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" и возглавлял Администрацию президента при Викторе Януковиче. Но белый президент, и по совместительству его кум, пытался сделать Левочкина "козлом отпущения" и обвинял в разгоне Евромайдана.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал экс-нардеп Сергей Левочкин, который сегодня, 17 июля, отмечает 53-летие. Мы узнали о нем некоторые факты.

Сергей Левочкин — что о нем известно

Украинский политик Сергей Левочкин родился в Киеве 17 июля 1972 года, где получил высшее экономическое образование, позднее став кандидатом экономических наук. Также окончил Украинскую академию внешней торговли по специальности "международное право".

С 1996 по 1999 год Левочкин занимался предпринимательской деятельностью и одновременно был советником губернатора Донецкой области Виктора Януковича. С конца 1990-х начал работу в администрации президента Леонида Кучмы, с которым породнился (Кучма стал крестным его дочери Елены).

Сергей Левочкин породнился с Леонидом Кучмой

Левочкин прошел путь от консультанта до первого помощника главы государства. Позднее стал советником спикера Верховной Рады Владимира Литвина. В 2007 году он присоединился к "Партии регионов", а когда Виктор Янукович пришел к власти, то сделал Левочкина главой Администрации Президента. В 2014 году его назначили на должность советника президента Виктора Януковича, с которым Левочкин также успел породниться. Но после бегства соратника его уволили.

Сергей Левочкин был депутатом трех созывов

Левочкин был народным депутатом VI, VIII и IX созывов. За годы работы его называли одним из самых влиятельных "серых кардиналов" украинской политики.

Сергей Левочкин был главой АП Виктора Януковича

Бывший нардеп неоднократно попадал в скандалы. Левочкин имел тесные связи с олигархом Дмитрием Фирташем. Вместе они контролировали значительную долю акций телеканала "Интер", который считался одним из самых влиятельных в стране. После начала войны на Донбассе канал не раз оказывался в центре скандалов из-за своей пророссийской позиции. Левочкина и Фирташа критиковали за использование медиаресурса в собственных политических целях и продвижении выгодного им нарратива.

Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, Фото: apostrophe

Более того, Виктор Янукович обвинил экс-главу АП Левочкина и бизнесмена Фирташа в разгоне студентов на Евромайдане в ночь на 30 ноября 2013 года, что повлекло начало Революции Достоинства. "Автором разгона Майдана" Левочкина называл и тогдашний министр МВД Арсен Аваков, отметив, что его место в тюрьме, а не в парламенте.

Янукович обвинил Левочкина в разгоне Евромайдана

Но в 2017 году начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры заявил, что Левочкин не причастен к разгону студентов. Экс-нардеп назвал обвинения в свою сторону "сказками из политического склепа".

Сергей Левочкин был соратником беглого президента

В 2020 году, когда ко власти пришел Владимир Зеленский, нардеп Левочкин заявлял, что никогда ничего плохого не говорил о президенте и от него в свою сторону не слышал ничего плохого. Политик говорил, что члены его политической силы "ОПЗЖ" объединились ради мира в Украине и готовы сотрудничать с командой Зеленского.

Сергей Левочкин входил в "ОПЗЖ"

Где сейчас Сергей Левочкин и как выглядит

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину, Сергей Левочкин покинул страну. Вскоре появились сведения, что он ненадолго вернулся, а затем вновь выехал за границу. Уже через несколько дней его заметили на футбольном матче в Польше — об этом сообщалось в расследовании журналистского проекта "Схемы". Примечательно, что бывший народный депутат так и не высказался о полномасштабной войне.

Сергей Левочкин был замечен на футболе в Польше, Фото: Схемы

Согласно данным расследования журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Сергей Левочкин обосновался во Франции — в элитном особняке на Лазурном побережье. Журналисты отмечают, что вилла тщательно охраняется и оборудована камерами наблюдения.

А весной 2023 года СМИ выяснили, что экс-нардеп Левочкин вместе с Григорием Суркисом находились в Ницце (Франция). Журналисты сообщили, что они летали в Вену, где, предположительно, встречались с олигархом Дмитрием Фирташем.

Сергей Левочкин может свободно выезжать за границу

Согласно последней информации, которую сообщала "Украинская правда" в 2024 году, Сергей Левочкин оформил опекунство, это позволяет ему официально покидать территорию Украины во время войны.

"Мама болеет уже несколько лет. Раньше мы пытались активно лечить ее за границей. Сейчас приняли консервативный сценарий, в нем ей лучше дома. Сестра постоянно живет за границей, я в Украине. Поэтому мама сейчас больше на мне. Поэтому и документы по маме все на мне… Я и сейчас, и дальше планирую жить и работать в Украине", — заявлял Левочкин.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас экс-председатель СБУ Грицак. Он подал в отставку и пропал со всех радаров.