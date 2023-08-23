И в космосе, и спрятанный в тротуаре от оккупантов. ТОП-5 особых историй об украинском флаге

Вспоминаем особые флаги на разных этапах украинской истории

Украинский флаг, День которого празднуют 23 августа, после полномасштабного вторжения стал символом сопротивления внутри страны, а для иностранцев — символом свободы. Во время оккупации украинцы защищали и прятали желто-голубые флаги от оккупантов, а военные поднимают флаги в освобожденных городах и селах.

"Телеграф" собрал несколько особых историй о ставших знаковыми флагах:

Флаг-свидетель провозглашения независимости

Ровно 34 года назад, 23 августа 1991 года, группа народных депутатов впервые внесла сине-желтое украинское знамя в сессионный зал Верховной Рады, а 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента. Среди этих депутатов Вячеслав Чорновил, Николай Поровский, Иван Заец, Ярослав Кендзер, Игорь Деркач, Владимир Крыжановский. Они внесли флаг в зал размером 8х4 метра и накрыла им трибуну.

Сейчас это знамя — реликвия и хранится под стеклом на втором этаже ВР, напоминая об этих событиях:

Флаг, впервые внесенный в ВР в 1991 году

Флаг Украины в космосе

Украинский космонавт Леонид Каденюк в 1997 году улетел в космос на американском космическом корабле "Колумбия". Он стал первым, кто взял в космос трезубец и сине-желтый флаг. Для сигнала пробуждения во время полета на "Колумбии" Каденюк выбрал прозвучавший в космосе Гимн Украины дважды:

"Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом и выполнил задачи украинского правительства. В 1997 году впервые украинский гимн раздался в открытом космосе", — вспоминал затем Каденюк.

Украинец Леонид Каденюк в 1997 году взял флаг в космос

Также украинский космонавт взял с собой портрет Тараса Шевченко и "Кобзарь".

Тот же флаг в тротуаре на Херсонщине

Когда ВСУ заходили в освобожденный от россиян Херсон, местные жители встречали их с желто-голубыми флагами. Все девять месяцев под оккупацией они умудрялись скрывать национальную символику, несмотря на обыски, пытки и репрессии, ожидая украинских военных.

Одна из семей закопала флаг под тротуарной плиткой. На видео, которое облетело соцсети, после отступления россиян женщина вернулась в свой тайник, сняла тротуарную плитку и выкопала из-под земли полиэтиленовый пакет с украинским флагом.

"Жив", — сказала она, разворачивая флаг, сохранившийся в хорошем состоянии.

Также решили сохранить флаг работники Херсонской морской академии — во время оккупации работник технической службы Юрий Стороженко спрятал флаг прямо в помещении заведения. После изгнания оккупантов флаг вернулся на свое место.

Работник Херсонской морской академии 9 месяцев прятал флаг прямо в помещении

Флаги на огороде Харьковской области

В селе Изюмского района Харьковской области, длительное время оккупированное россиянами, местный житель спрятал у себя на огороде два украинских флага, чтобы те не достались российским оккупантам. Ждать, чтобы их снова вывесить пришлось довольно долго — он закопал флаги примерно в начале апреля, а после деоккупации села попросил украинских защитников выкопать банку.

Этими бойцами оказались военные 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которые и сделали историю этого флага известной.

"Сразу возникает сравнение с советским режимом. В Ровенской и Галичине уже в наше время находили схроны с сине-желтыми или красно-черными флагами, которые прятали местные жители и повстанцы в 1940-х годах от большевиков", — говорят в 103-й бригаде.

Флаг над освобожденным Высокопольем

Украинские военные имеют традицию сразу устанавливать флаг в населенных пунктах, откуда только что изгнали россиян. За годы полномасштабной войны таких фотографий и видео были сняты десятки, но одним из самых известных стал снимок украинского флага над Высокопольем Бериславского района на севере Херсонской области. Флаг взвился над поселком в начале сентября 2022 года.

Флаг над уволенным Высокопольем в прошлом году

Также знаковым стало установление флага над Змеиным в Черном море, откуда были полностью выбиты оккупанты.