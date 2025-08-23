Встреча Зеленского и Путина таит большую опасность: дипломат рассказал, чем она может обернуться

Дипломат сомневается в результативности встречи

Возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным таит в себе определенные опасности. Киев и Москва сейчас имеют противоположные цели, а потому по ее итогу все равно ничего решено не будет.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Радио NV. По его словам, встреча развалится, а после этого россияне найдут поводы для обвинения Украины.

"Такой встречей можно сорвать вообще весь мирный процесс" Валерий Чалый

Дипломат отметил, что обе стороны хотят избежать обвинений в срыве мирного процесса, каким его видит президент США Дональд Трамп. Однако для Путина будет важнее встреча с главой КНР Си Цзиньпином и обсуждение дальнейших шагов. После выработки совместной позиции Путин вернется к Трампу и начнется второй раунд переговоров.

"Сейчас не важно будет эта встреча или нет. Просто сегодня это не главный вопрос вообще. Абсолютно не главный вопрос. Это иллюзия, что путем дипломатии, когда не созрели все факторы, можно установить мир" Валерий Чалый

Дипломат подчеркнул, что есть три возможных варианта завершения войны — капитуляция Украины, капитуляция России или пауза в боевых действиях. Ни Украина, ни Россия сейчас не имеют причин для капитуляции, а в случае сохранения российского режима на длительное завершение войны рассчитывать не стоит. Поэтому в Москве хотят сорвать переговоры, обвинить в этому Киев и заручиться поддержкой Трампа для оказания давления на Украину.

"Их (россиян, — ред.) требования не изменились. Они этими требованиями создают капитуляцию Украины только теперь через переговорный процесс. Они желают получить давление Америки" Валерий Чалый

Ранее "Телеграф" писал, что Путин передал Трампу требования для "завершения войны". Список требований состоит из множества пунктов.