Россия дает заднюю? Лавров выступил с новыми абсурдными заявлениями

Говорил и о русском языке в Украине

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина не запланирована, ведь нет "повестки дня". Также в Кремле снова обвинили Киев "в нежелании идти на компромиссы".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News. По его словам, Путин якобы готов встретиться, но есть нюанс.

Главные заявления Лаврова

Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, а эта повестка вообще не готова.

Глава России четко заявил, что готов встретиться, если у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка.

Украина "препятствует продвижению" к мирному соглашению.

Зеленский "отказался" отменить закон, "запрещающий русский язык" в Украине.

В Кремле отметили, что во время встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске "Россия проявила определенную гибкость в вопросах", а вот "Зеленский сказал — нет".

"Президент Трамп после Анкориджа предложил несколько пунктов, которые нас объединяют, и по некоторым из них "мы согласились… выявить определенную гибкость…" Когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, всем было совершенно ясно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов, а "Зеленский сказал "нет" всему", — заявил Лавров.

Также Лавров упомянул и языковой вопрос, подчеркнув, что Россия не может встречаться с человеком, который "выдает себя за лидера". Ведь "запрет русского языка" в Украине — "не лидерская позиция".

Заметим, что в Украине нет закона, запрещающего русский язык. Есть закон о ведении документации, медиа-пространства на государственном языке.

Напомним, несколько дней назад Лавров уже давал интервью, и там он тоже отметился абсурдными заявлениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Европе едко высмеяли Путина после последних заявлений Лаврова.