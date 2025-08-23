Наши интересы не совпадают. Почему Трамп действительно хочет остановить войну в Украине

Экс-посол Украины в США Чалый раскрыл интересные детали

Ультиматум президента США Дональда Трампа России и его стремление закончить войну не столько связаны с Украиной, сколько с его личными целями. И здесь речь идет в первую очередь о партнерстве и деньгах.

Об этом рассказал Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиацентра и бывший посол Украины в США (2015-2019), в интервью Radio NV. По его словам, Трамп пришел к власти после того, как построил крупный бизнес, поэтому неудивительно, что на политическую арену и международную политику он смотрит как бизнесмен.

Именно поэтому довольно часто Украина не понимает решений президента США, но для него они всегда будут правильными при любом результате. Чалый считает, что Трамп на каждое государство смотрит не как на системы авторитаризма или демократии, а с позиции, есть ли там сильный лидер. Он как человек у власти уважает силу, а в современном мире это ядерный арсенал, авторитет на международной арене, определенные недра и т.д.

"Цели его с Россией выходят за рамки просто остановки войны. Да, он хочет остановить войну, но наше желание не совпадает с его желанием", — говорит Чалый.

Бывший посол добавляет, что Трамп стремится возобновить коммерческие связи с Россией, а здесь речь идет о триллионах долларов и колоссальных доходах. Именно поэтому Белый дом активно организовывает встречи с главой России Владимиром Путиным и отправляет своих людей в Москву. Это все делается, чтобы подготовить фундамент для партнерства, как только закончится война.

