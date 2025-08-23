Зустріч Зеленського та Путіна таїть велику небезпеку: дипломат розповів, чим вона може обернутися

Дипломат сумнівається у результативності зустрічі

Можлива зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним таїть у собі певні небезпеки. Київ та Москва зараз мають протилежні цілі, а тому за її підсумком все одно нічого вирішено не буде.

Таку думку висловив колишній посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю Радіо NV. З його слів, зустріч розвалиться, а після цього росіяни знайдуть приводи для звинувачення України.

"Такою зустріччю можна зірвати взагалі весь мирний процес" Валерій Чалий

Дипломат зазначив, що обидві сторони хочуть уникнути звинувачень у зриві мирного процесу, яким його бачить президент США Дональд Трамп. Однак для Путіна буде важливішою зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном та обговорення подальших кроків. Після вироблення спільної позиції Путін повернеться до Трампа та розпочнеться другий раунд переговорів.

"Зараз не важливо буде ця зустріч чи ні. Просто сьогодні це не головне питання взагалі. Абсолютно не головне питання. Це ілюзія, що шляхом дипломатії, коли не дозріли всі чинники, можна встановити світ" Валерій Чалий

Дипломат наголосив, що є три можливі варіанти завершення війни — капітуляція України, капітуляція Росії або пауза в бойових діях. Ні Україна, ні Росія зараз не мають причин для капітуляції, а у разі збереження російського режиму на тривале завершення війни розраховувати не варто. Тому в Москві хочуть зірвати переговори, звинуватити у цьому Київ та заручитися підтримкою Трампа для тиску на Україну.

"Їх (росіян, — ред.) вимоги не змінилися. Вони цими вимогами створюють капітуляцію України лише тепер через переговорний процес. Вони бажають отримати тиск Америки" Валерій Чалий

Раніше "Телеграф" писав, що Путін передав Трампу вимоги для "завершення війни". Список вимог складається з багатьох пунктів.