В Сумах снова прогремели взрывы. Сумщина под массированным обстрелом уже больше суток

Раздались десятки взрывов

Сумы и область уже более суток находятся под массированным российским обстрелом. На День Независимости там было громко, а утром 25 августа снова прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По предварительным данным, после шести часов утра в понедельник в городе произошел прилет беспилотника.

Напомним, Россия ожесточенно обстреливает Сумщину уже более суток. По оценкам местной жительницы Елены Гладковой, в День Независимости только по областному центру россияне запустили 47 беспилотников. Telegram-канал "Суспільне Суми" показал дома жителей города после взрывов.

В воскресенье под атакой россиян были Сумская и Роменская общины. Перед этим Россия ударила по Ковпаковскому району Сум – более 10 попаданий. В некоторых населенных пунктах Сумского района исчез свет.

Так выглядит кухня в одном из домов Сум после взрывов

Поврежден остекление

Напомним, недавно "Телеграф" побывал в Сумах. Сейчас фронт так близко, что некоторые вражеские FPV-дроны уже могут подлетать к окрестностям Сум. Прогуливаясь по улицам областного центра, везде можно найти напоминание о том, что идет война. Взять хотя бы площадь возле облсовета — людей на нем много не встретишь, зато сразу бросаются в глаза черные провалы окон после пожара, укрытия, аллея памяти погибших военных.