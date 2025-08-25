В Сумах знову пролунали вибухи. Сумщина під масованим обстрілом вже понад добу

Пролунали десятки вибухів

Суми та область вже понад добу перебувають під масованим російським обстрілом. На День Незалежності там було гучно, а зранку 25 серпня знов пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За попередніми даними, після шостої години ранку у понеділок в місті стався приліт безпілотника.

Нагадаємо, Росія запекло обстрілює Сумщину вже понад добу. За оцінками місцевої жительки Олени Гладкової, у День Незалежності лише по обласному центру росіяни запустили 47 безпілотників. Telegram-канал "Суспільне Суми" показав домівки жителів міста після вибухів.

У неділю під атакою росіян були Сумська та Роменська громади. Перед цим Росія вдарила по Ковпаківському району Сум — понад 10 влучань. У деяких населених пунктах Сумського району зникало світло.

Так виглядає кухня в одному з будинків Сум після вибухів

Пошкоджено скління

Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" побував у Сумах. На цей час фронт так близько, що деякі ворожі FPV-дрони вже можуть підлітати до околиць Сум. Прогулюючись вулицями обласного центру, скрізь можна знайти нагадування про те, що йде війна. Взяти хоча б площу біля облради — людей на ній багато не зустрінеш, зате одразу впадають у вічі чорні провали вікон після пожежі, укриття, алея пам’яті загиблих військових.