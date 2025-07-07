Провел 26 лет в советских тюрьмах и лагерях: как сейчас выглядит могила диссидента и Героя Украины Левка Лукьяненко

Проходит ровно 7 лет по смерти автора "Акта провозглашения независимости Украины"

Ровно семь лет назад, 7 июля 2018 года, не стало известного украинского правозащитника, советского диссидента и Героя Украины Левка Лукьяненко. Политический узник СССР является автором "Акта провозглашения независимости Украины".

Лукьяненко пережил голодомор и однажды был приговорен к расстрелу. "Телеграф" рассказывает, что известно о мужчине, изменивший историю Украины, где он похоронен и как выглядит могила Героя Украины.

Голодомор, советская армия и подпольная борьба

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в селе Хриповка на Черниговщине. Пережил Голодомор 1932-1933 годов — весной 1933-го их семью от голодной смерти спас отец, спрятав немного картофеля в яме под тропинкой. В конце 1944 года, когда Лукьяненко исполнилось 16 лет, его призвали в ряды советской армии. Во время учебы в школе автомехаников в австрийском городе Медлинг в 1948 году он начал увлекаться литературой.

Левко Лукьяненко в молодости. Фото: ukrainianpeople.us

После войны вступил в комсомол и партию, в 1953 году — на юридический факультет Московского университета, а спустя год Левко Григорьевич женился. В 1956 году Лукьяненко решил сосредоточиться на подпольной партии УРСС ("Українська Робітничо-Селянська Спілка").

В сентябре 1958 года его направили работать штатным пропагандистом райкома партии во Львовскую область, где он поселился с женой. Он был свидетелем, как людей принуждали вступать в колхозы и уничтожали целые хутора. В середине 1959 года перешел из райкома в адвокатуру.

26 лет заключений

В 1961 году Лукьяненко приговорили к смертной казни — расстрелу — за антисоветскую агитацию, но приговор заменили на 15 лет заключения. После увольнения в 1976 году правозащитник стал одним из основателей Украинской Хельсинкской группы, за что уже в следующем году снова был приговорен — на этот раз к 10 годам тюрьмы и 5 годам ссылки. В общей сложности мужчина провел в советских тюрьмах и лагерях 26 лет.

В 1991 году Левко Григорьевич стал автором "Акта провозглашения независимости Украины". Четыре раза избирался народным депутатом.

В 2005 году ему присвоено звание Героя Украины, а в 2016 он стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Где похоронен Левко Лукьяненко: фото могилы

Советского диссидента не стало на 90 году жизни 7 июля 2018 года. По словам вдовы Надежды Лукьяненко, ее муж перенес лейкоз, а затем столкнулся с проблемами, связанными с тромбами и лейкоцитами. В "Феофании" ему оказывали помощь после инсульта.

Лукьяненко был похоронен 10 июля на Байковом кладбище в Киеве. Его могила расположена на центральной аллее (участок № 42а) рядом с могилой первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Памятник герою был установлен в 2020 году:

Фото: wikipedia

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