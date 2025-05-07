Псов травили прямо возле больницы: жители Острога ищут виновных (видео, фото)
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Собак подкармливали волонтеры и работники больницы, даже стерилизовали за свой счет
В Остроге Ровенской области неизвестные злоумышленники отравили собак у районной больницы. Погибли по меньшей мере 7 животных.
Волонтер Галина Шишкова рассказала, что случилось это в первые дни мая, при этом собаки не проявляли агрессии и спокойно жили отдельно от людей на большой территории. Более того — подкармливали их не только местные, но и сотрудники : "Работники больницы подкармливали их, стерилизовали за собственные средства. У собак были будки в отдаленных местах территории, были свои миски. Они ни на кого не бросались. И точно не работники больницы привозили новых животных — это делали другие".
Она также отметила, что яд – рецептурный препарат, хотя и не дорогой. Съев такой яд собака имеет судороги, блюет, она дезориентирована, теряет сознание и умирает. Часть собак удалось спасти.
Собаки начали умирать в пятницу, однако оперативно отреагировали в основном волонтеры. В городском совете отметили, что в полицию обратились в воскресенье, сейчас опрашивают граждан, которые могли быть очевидцами. Территорию обследовали работники больницы и полиция — сейчас подозрительных предметов не обнаружили, а в медучреждении создали комиссию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время атаки на Киев погибла зооволонтер вместе с сыном и спасенными беспризорными животными. Одно из животных взрывом выбросило из квартиры — за жизнь кота борются ветеринары.