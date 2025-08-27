Москва – это стратегический инструмент Пекина. Почему Китаю нужна война в Украине

Если не понимаешь цель противника, ты не можешь подобрать инструменты, решившие задачу

Говорить о том, что завтра война с Россией завершится и Украина заживет мирной жизнью, нет оснований. Тем более что партнеры Киева из Вашингтона и европейских столиц тоже говорят: война будет продолжаться. Однако они не понимают истинную причину продолжения этого вооруженного конфликта.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда. Он объяснил, к какой цели стремятся Москва и стоящий за ней Пекин.

По его словам, существует большая проблема, связанная с нашими партнерами.

— Почему этот трек по переговорам настолько тяжел и в итоге не добьется успеха? В первую очередь, потому, что наши западные партнеры не понимают цели Москвы. А когда не понимаешь цели своего противника, ты не можешь подобрать те ключи, инструменты, которыми можешь решить задачу. Они пытаются продвигать одну и ту же тему во время переговора: давайте остановим войну, заморозим, остановим на линии разграничения или какой-то обмен территориями (странное вообще дело). А потом они удивляются, почему Москва на это не согласна и занимает абсолютно радикальную позицию. А тут не нужно удивляться. Просто вы не понимаете цель Москвы, – говорит нардеп.

По его мнению, цель россиян — не захват Покровска, Славянска или Краматорска, а пересмотр результатов "холодной" войны.

— Когда Лавров, Путин и другие говорят о т.н. "первопричинах войны", они подразумевают именно пересмотр результатов "холодной" войны и возвращение влияния Москвы на Европу. То есть, это война не за Украину, это война за Европу. И когда Зеленский, Ермак и многие наши спикеры говорят, что Украина — это фактически щит, защита Европы, то они правы. Они просто не объясняют, что именно имеется в виду, не объясняют цели Москвы, — заметил "слуга".

По его словам, Москва хочет фактически разделить Европу пополам, как это было во времена "холодной" войны. И на свою сторону привлекла Китай.

— У Китая очень стратегические цели, а Москва — это инструмент, за счет которого они достигают этих целей. Китай также не заинтересован в остановке войны. Вот и имеем: Украину и наших партнеров с одной стороны, желающих завершения войны, а с другой стороны противник, который этого завершения войны не желает. И компромисса практически нет. Поэтому мы должны осознавать, что война продолжается, и наша борьба не завершилась, — подытожил Олег Дунда.

Напомним, "Телеграф" писал, получится ли у Украины противостоять России и какие гарантии безопасности нам "светят".

*Больше о переговорах Трампа и Путина, целях Москвы, развале России и "удобной" Навальной читайте в полной версии интервью Олега Дунды, которое выйдет на сайте "Телеграф" в четверг, 28 августа, утром.