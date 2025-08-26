У Путина не будет шансов: при каких условиях Украина достигнет мира за полгода

Позиция США – критическая для реализации комплексного плана мира

Ситуация на фронте и международная поддержка определяют перспективы Украины в войне против России. В то же время, только сочетание военных успехов, санкционного давления и дипломатической координации может открыть путь к реальному мирному урегулированию.

Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал генерал армии Украины, экс-начальник Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, успех Украины зависит не только от позиций на фронте, но и поддержки союзников.

Европейские страны и Соединенные Штаты демонстрируют готовность к комплексному взаимодействию, включая экономическое и дипломатическое давление на Россию, финансовую поддержку и поставку оружия. Кроме того, координация с другими государствами, в частности Китаем, Индией и Турцией, позволяет создать широкую систему сдерживающих мер, ограничивающую возможности Кремля.

Одним из ключевых факторов, влияющих на позицию президента РФ Владимира Путина, является фронт. Провал летних наступательных операций снизил инициативу России и поставил ее перед необходимостью учитывать условия внешней поддержки Украины. Одновременно важную роль играет международное давление, включая санкционные механизмы и дипломатическую координацию, которые заставляют Москву считаться с реакцией мирового сообщества.

"Эти все условия должны быть выполнены, тогда через полгода мы реально выйдем на мир", — добавляет генерал.

Маломуж также подчеркивает, что позиция США — критическая для реализации комплексного плана. От стабильности президента США Дональда Трампа и его готовности к давлению зависит эффективность мер по сдерживанию Российской Федерации.

Если США будут менять свою позицию, как это любит делать Трамп, то это будет зависимый процесс. Николай Маломуж

Еще один важный аспект – дипломатическая плоскость. Россия пытается установить свои условия и манипулировать вопросами суверенитета и признания территорий, но международные гарантии безопасности и санкционное давление ограничивают ее возможности. Фактически только комплексное сочетание фронтовых успехов, экономического давления и дипломатической координации позволяет Украине реально продвигаться к стабилизации и мирному урегулированию войны.

