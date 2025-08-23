Пекин готов отправить миротворцев в Украину: есть условие, и оно не понравилось ЕС

Китай готов отправить солдат в Украину, но с одним условием

Пекин заявил о готовности направить военные подразделения в Украину для участия в миротворческой операции. Такое предложение вызвало неоднозначную реакцию в европейских столицах, поскольку китайские власти выдвинули жесткое условие для участия своих войск.

О готовности Китая поучаствовать в миротворческих силах сообщило немецкое издание WELT AM SONNTAG со ссылкой на дипломатические источники ЕС. Информацию подтвердили источники в китайском правительстве.

Какое условие участия Китая

Правительство в Пекине соглашается направить своих военных только при одном условии. Миротворческие силы должны быть развернуты исключительно на основе мандата ООН. Без официального разрешения Организации Объединенных Наций китайские военные не поучаствуют в подобной операции.

В Брюсселе план вызвал противоречивые оценки. Часть дипломатов считает, что привлечение стран Глобального Юга может помочь в контроле за миром (Под "Глобальным Югом" подразумевают развивающиеся страны, преимущественно из Азии, Африки и Латинской Америки. К ним относят и Китай, Индию, Бразилию и другие крупные государства, не являющиеся частью традиционного "Запада" (ЕС, США, Канада). Однако другие опасаются скрытых мотивов Пекина.

"Существует также риск того, что Китай, прежде всего, захочет шпионить в Украине и, в случае конфликта, займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной", – цитирует издание слова высокопоставленного дипломата ЕС.

Большинство государств Европейского Союза неохотно поддерживают идею предоставления мандата ООН потенциальным миротворцам. Исключением является Италия, которая настаивает на таком решении уже несколько месяцев.

