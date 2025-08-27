Москва — це стратегічний інструмент Пекіна. Чому Китаю треба війна в Україні

Коли не розумієш мету противника, ти не можеш підібрати інструменти, які б вирішили завдання

Казати про те, що завтра війна з Росією завершиться і Україна заживе мирним життям — нема підстав. Тим більше, що партнери Києва з Вашингтона та європейських столиць теж кажуть: війна буде тривати. Однак вони не розуміють справжньої причини продовження цього збройного конфлікту.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він пояснив, якої мети прагнуть Москва та Пекін, який стоїть за нею.

За його словами, є велика проблема, пов'язана з нашими партнерами.

— Чому цей трек по перемовинах настільки важкий і у підсумку не досягне успіху? В першу чергу, через те, що наші західні партнери не розуміють цілей Москви. А коли не розумієш цілей свого супротивника, ти не можеш підібрати ті ключів, інструменти, якими ти можеш вирішити завдання. Вони намагаються просувати одну і ту саму тему під час перемовини: давайте зупинимо війну, заморозимо, зупинимо на лінії розмежування, або якийсь обмін територіями (дивна взагалі річ). А потім вони дивуються, чому Москва на це не погоджується і займає абсолютно радикальну позицію. А тут не потрібно дивуватися. Просто ви не розумієте мету Москви, — каже нардеп.

На його думку, мета росіян — не захоплення Покровська, Слов'янська чи Краматорська, а перегляд результатів "холодної" війни.

— Коли Лавров, Путін та інші говорять про т.зв. "першопричини війни", вони мають на увазі саме перегляд результатів "холодної" війни і повернення впливу Москви на Європу. Тобто це війна не про Україну, це війна про Європу. І коли Зеленський, Єрмак і багато наших спікерів говорять, що Україна — це фактично щит, захист Європи, то вони праві. Вони просто не пояснюють, що саме мається на увазі, не пояснюють цілей Москви, — зауважив "слуга".

За його словами, Москва хоче фактично поділити Європу навпіл, як це було за часів "холодної" війни. І на свій бік залучила Китай.

— У Китаю дуже стратегічні цілі, а Москва — це інструмент, за рахунок якого вони цих цілей досягають. Китай так само не зацікавлений у зупинці війни. От і маємо: Україну і наших партнерів з одного боку, які хочуть завершення війни, а з іншого боку супротивники, які цього завершення війни не бажають. І компромісу практично нема. Тому ми маємо усвідомлювати, що війна продовжується, і наша боротьба не завершилася, — підсумував Олег Дунда.

