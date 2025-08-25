Дорога к миру, похищенные дети и несокрушимость Украины: о чем говорили Зеленский и Келлог на Молитвенном завтраке

В своей речи Келлог посвятил отдельное внимание вопросу детей, которых вывезли на территорию РФ

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетил Киев по случаю Дня Независимости. Он остался в столице, чтобы на следующий день принять участие в традиционном Молитвенном завтраке — ежегодном межконфессиональном событии, которое продолжает традицию, начатую в 1953 году в США. Мероприятие объединяет украинских чиновников, международных друзей Украины, представителей духовенства, военных, капелланов, семьи погибших героев, а также благотворительные организации и молодежных лидеров.

На мероприятии побывал корреспондент "Телеграфа". Во время Молитвенного завтрака президент Владимир Зеленский напомнил о первом годе полномасштабной войны и о символическом пути, который прошла страна с 24 февраля по 24 августа. Он подчеркнул, что в двух датах и двух речах сосредоточена вся суть борьбы Украины за жизнь и свободу.

"Два предложения, между которыми полгода абсолютно полярный смысл, две фразы в которых было, на мой взгляд, все", – сказал глава государства.

Президент напомнил свое первое обращение утром 24 февраля 2022 года.

Первая фраза в шесть утра 24 февраля, когда я обращался ко всем нашим людям, ко всем украинцам, ко всем людям мира. Я тогда сказал: "Дорогие украинцы, Россия начала против нас полномасштабную войну". Несколько слов, которые олицетворяют собой самое страшное зло, которое может существовать на земле. Все то самое темное, что может быть в людях, которые готовы идти на чужую землю, готовы убивать, убивать людей, сеять зло, и сеять смерть Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский на Молитвенном завтраке. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Зеленский отметил, что Украина почувствовала эту темноту в самых жестоких проявлениях: убийствах мирных людей, похищенных детях, замученных пленных, братских могилах, бомбардировках больниц, школ и церквей. Но, подчеркнул он, народ дал отпор и стал силой света.

"Это наши воины, которые крепко стоят и сдерживают зло. Наши люди, которые останавливались живой стеной колонны вражеской техники. Наши медики, волонтеры, спасатели, дипломаты, художники, ученые, все украинцы, которые выбрали Украину и сделали все, чтобы Украина жила, чтобы зло проиграло", – сказал президент.

Он подчеркнул, что тогда страна выстояла в самые трудные первые дни и недели, когда каждый день казался вечностью.

"Зло продолжало атаковать, но Украина продолжала стоять и не сдаваться, бороться", – вспомнил украинский лидер.

Владимир Зеленский на завтраке. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Зеленский напомнил, что уже через полгода, 24 августа, стало понятно: планы России уничтожить Украину провалились.

"Стало очевидным, темнота уже не победит. Планы зла не осуществятся, а остатки этого зла, его сожженная и уничтоженная техника, были в Киеве, в нашем сердце, на Крещатике, как символ", – сказал он.

Президент завершил свое выступление напоминанием о словах, которые стали тогда подтверждением жизни и свободы:

Двадцать четвертого августа я сказал: "Дорогой народ, с Днем Независимости Украины". Это слова, которые, по планам России, никогда больше в истории не должны были прозвучать. Но они были сказаны. И эти слова гораздо больше, чем просто поздравления, потому что пока звучит "С Днем Независимости Украины", звучит на нашем языке, звучит для наших людей — это означает, что жизнь побеждает Владимир Зеленский

Молитвенный завтрак в Киеве 25 августа. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Келлог начал с того, что сравнил нынешнюю войну с опытом США в XX веке. Он напомнил, что для американцев символическим стартом участия во Второй мировой стало не объявление войны в декабре 1941 года, а высадка войск в Сицилии, Африке и Нормандии.

"Украина ведет эту войну дольше, чем мы, американцы, воевали тогда. И потери огромны. Если сложить потери Украины и России, то это молодые мужчины и женщины, которые боролись и погибли, и уровень потерь выше, чем у нас был во Второй мировой. Подумайте об этом. Смерть и разрушение — вот почему те из нас, кто служил в армии и видел, какой вред приносит война, хотят положить ей конец, как и президент Трамп", – подчеркнул Келлог.

В своей речи он неоднократно подчеркивал, что Дональд Трамп видит своей миссией именно достижение мира. По словам спецпредставителя, это не просто политический месседж, а настоящая личная убежденность.

Выступление Кита Келлога на молитвенном завтраке. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Я всегда вспоминаю Евангелие от Матфея 5:9, где сказано, что миротворцы — благословенные дети Божьи. Я искренне верю в это. Мы хотим верить, что он справедливый и разумный лидер, который смотрит в будущее. Я надеюсь, что через год, на следующий День Независимости Украины, на 35-й по счету, на следующем молитвенном завтраке, Украина будет другой, лучшей. И если я или мы все можем сыграть какую-то роль в этом, это чрезвычайно важно Кит Келлог

Генерал также обратил внимание на главный вызов нынешнего времени — как завершить войну. Он признал, что прекращение боевых действий сложнее, чем их начало, и поблагодарил мировых лидеров, которые работают над мирным решением.

"Вести войну легко, а создавать мир — сложно. Начать войну легко, но завершить ее невероятно трудно. И именно в такой ситуации мы сейчас находимся. Но я отдаю должное многим людям — президенту Трампу, лидерам Франции, Германии, Италии, Великобритании, Финляндии, Норвегии и других стран. Все понимают важность мира в этом регионе. Мы не хотим, чтобы война продолжалась. Я не хочу, чтобы мои внуки унаследовали этот конфликт. Я видел мир, я знаю его реальность. Моя команда тоже знает, насколько сложен и жесток мир. Мы знаем не только о смерти и разрушениях среди мужчин и женщин, но и о страданиях детей", – сказал представитель Трампа.

Кит Келлог среди гостей Молитвенного завтрака. Фото: Ян Доброносов, TelegrafКот Келлог среди гостей Молитвенного завтрака. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Отдельная часть выступления была посвящена депортированным украинским детям. Келлог подчеркнул, что этот вопрос стал общим для американской и украинской первой леди.

"Я говорю всем: мы, взрослые, несем ответственность. Наш долг — защищать детей. Мы должны сделать так, чтобы они не страдали от того, что создали взрослые. Если мы не защитим детей нашей нации, мы потерпим поражение. Это должно быть в наших мыслях. Мы стремимся вернуть их домой. И я думаю, что усилия первой леди Мелании Трамп, ее письмо Путину, а также действия Елены Зеленской дают нам шанс. Надеюсь, мы доведем это до конца", – сообщил Келлог.

Молитовный завтрак в Киеве, 25 августа. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Завершая речь, Келлог поблагодарил организаторов Молитвенного завтрака и журналистов, подчеркнув важность их труда. Он выразил надежду, что в следующем году это мероприятие соберет еще более широкую аудиторию.

"Может быть, через год, на следующем мероприятии, вас, слушателей, будет больше. Я благодарю вас за вашу работу, потому что она тоже сложна. Вы представляете важные ценности, говорите о будущем, и я искренне ценю это. У меня нет журналистов в моей команде, но я уважаю вашу работу. Благодарю вас и организаторов этого мероприятия за ваши вопросы и за вашу аудиторию. Это честно и традиционно. Мы можем быть сильными настолько, насколько позволяет мир", – подытожил спецпредставитель Дональда Трампа в Украине.

Военные на завтрашнем молитве в Киеве. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина и США совместно работают над созданием эффективных гарантий безопасности для Украины, а также над прекращением посягательств российского режима на украинские ресурсы, расположенные на временно оккупированных территориях. Об этом по итогах встречи с Келлогом сообщила Юлия Свириденко.