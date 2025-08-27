"Олега Винника не хватает": чиновники Полтавского городского совета рассмешили сеть (видео)

Кто-то воспринял это событие с юмором, а другие — отреагировали критически

Заседание Полтавского городского совета неожиданно превратилось в зрелищное шоу, которое пользователи соцсетей уже окрестили "отдельным произведением искусства". Перед началом официальной части мужчина исполнил музыкальный номер на саксофоне, после чего депутаты переходят к работе.

Такое видео опубликовали в соцсетях. Такое сочетание концертного номера и сессионной повседневности вызвало оживленные дискуссии в комментариях.

Кто-то воспринял это событие с юмором, а другие — отреагировали критически. В комментариях раздаются разные мнения – от одобрительных отзывов до возмущения.

"Это же лучше, чем драки на заседании делать. А если по делу, то по городу нужно заниматься — сколько уже лет выглядит, как какое-нибудь захолустье…", — отмечает один из пользователей. Другой комментатор более эмоционально отреагировал: "Ну н**я себе".

Что пишут украинцы под видео

Некоторые зрители с иронией отметили, что для полного эффекта не хватало популярного исполнителя: "Олега Винника не хватает". Впрочем, были и те, кто выразился с облегчением: "Ну, хорошо, что без шансона".

Среди комментариев встречались и более резкие оценки. Не всем по душе оказался такой "спектакль". Кто-то прогнозирует развитие шоу на следующих заседаниях: "В следующий раз увидим танцы с бубном…".

Что пишут украинцы под видео

Что пишут украинцы под видео

Как видим, видео с сессии Полтавского горсовета стало подлинным информационным поводом. Для одних оно выглядит забавным и даже свежим способом разнообразить формальную атмосферу, а другие видят в таком "перформансе" лишь признак несолидности и отвлечения от настоящих проблем города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в соцсетях распространяется видео с "лакшери-туалетом" в Тернополе. Примечательно, что туалет долгое время закрыт, и возникает вопрос: пользовался ли им кто-то вообще?