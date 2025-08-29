Украинский пенсионер получил три года тюрьмы за пост в сети. Что он опубликовал

Еще должен заплатить более 20 тысяч

Пенсионер из Украины получил срок 3 года лишения свободы из-за своих публикаций в Facebook. В них он призвал Закарпатье присоединить к Венгрии.

Об этом говорится на портале Единого реестра судебных решений. Отмечается, что распространявший посты мужчина признал свою вину.

По данным суда, мужчину обвинили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины. Он опубликовал на своей странице в сети несколько сообщений, которые призывали к изменениям границ территории и государственной границы Украины. Речь идет о присоединении Закарпатья к Венгрии.

Сообщения пенсионера содержали следующие высказывания: "Боже благослови Закарпатье! Ждем тебя домой! Закарпатье красное сердце, белый снег, зеленые листья"; "Mindent vissza! Vesszen trianon! (перевод с венгерского языка — "Все отдать назад! Пусть погибнет трианон!"); "Фелвидейк, Закарпатье, Трансильвания, Делвидейк, Орвидейк мы Едины" и т.д.

В основном эти посты подкреплялись соответствующими публикациями с картой Закарпатья в составе Венгрии. Некоторые из них на территории Украины имели надписи "Magyar Igazsag!" с венгерского языка — "Венгерская справедливость".

Суд постановил, что пенсионер получает наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без конфискации имущества. Но, учитывая соглашение со следствием и признание в преступлении, мужчина получил наказание с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, он должен покрыть процессуальные расходы в размере 21 204 гривен. Но мужчина обратился в суд и попросил рассрочить платеж, поэтому его разделили на 10 месяцев.

