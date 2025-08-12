Чиновницу УЗ из Мариуполя суд "кинул" на компенсацию: что об этом говорит закон

Проблема компенсации за разрушенное жилье остается актуальной для многих украинцев

Начальница отдела внешних и внутренних коммуникаций Укрзалізниці, переселенка из Мариуполя Анастасия Золотарёва рассказала, что Новокодакский районный суд Днепра отказался рассматривать её иск о признании права собственности на разрушенную квартиру, поскольку она не предоставила оценку этого имущества.

Жильё было полностью уничтожено во время оккупации Мариуполя российскими войсками в 2022 году.

По её словам, в результате обстрелов и пожаров семья потеряла две квартиры: жилье матери и дедушки и бабушки, которая была убита во время захвата города. Все документы на имущество сгорели. С 2022 года переселенка пытается восстановить право собственности, чтобы подать на компенсацию, хотя официального механизма выплат для людей, чьё имущество осталось на оккупированной территории, нет.

Дом Анастасии Золотарёвой в Мариуполе

Как указано в постановлении Новокодакского районного суда от 6 августа 2025 года, исковое заявление подано в суд, но судья Денис Грона оставил его без движения из-за отсутствия отчёта об оценке имущества и документов об уплате судебного сбора. Суд обязал истицу в пятидневный срок предоставить в суд:

отчёт об оценке имущества , выполненный субъектом оценочной деятельности;

, выполненный субъектом оценочной деятельности; документ об уплате судебного сбора в размере 1% от стоимости имущества.

Постановление суда

Судья отметил, что для определения стоимости имущества истица должна предоставить оценку, выполненную субъектом оценочной деятельности, в соответствии с Законом "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине". В документе также указано, что в случае невыполнения требований постановления иск будет признан неподанным и возвращён заявителю.

Золотарёва заявила, что выполнить требования суда невозможно, поскольку квартира находится на неподконтрольной Украине территории, полностью разрушена, а доступ к ней отсутствует.

Она назвала ситуацию примером того, как законодательные требования, не приспособленные к условиям войны, препятствуют переселенцам в восстановлении прав на утраченное жильё.

"Мы постоянно говорим о том, как вернуть украинцев, которые выехали за границу. Я думаю, нам надо говорить, как удержать украинцев, которые остались в Украине. Потому что пока что это не выглядит, что мы вообще хотим их удержать", – дописала Золотарёва.

Возможно ли получить компенсацию вообще

Получить компенсацию за уничтоженное или повреждённое жильё, которое расположено на временно оккупированной территории, в окружении или в зоне активных боевых действий, сейчас невозможно. Об этом свидетельствует анализ действующего законодательства, в частности Закона Украины № 2923-IX от 23 февраля 2023 года, а также постановлений Кабмина № 600 и № 381, которые регулируют порядок выплаты компенсаций в рамках программы "єВідновлення".

Согласно этим документам, ключевым этапом рассмотрения заявления является обследование объекта недвижимости специальной комиссией. Она создаётся органами местного самоуправления или военными администрациями и определяет основания для выплаты, а также рассчитывает размер компенсации. Без этого обследования — включая фотофиксацию повреждений — выплата невозможна.

Закон позволяет использовать для обследований спутниковые снимки и другие данные дистанционного зондирования Земли. В ноябре 2023 года Кабмин запустил пилотный проект в Мелитополе с применением таких технологий. При участии городского совета и Запорожской ОВА было проанализировано почти 34 000 объектов: 55 зданий признали разрушенными, 72 — повреждёнными, ещё 18 требовали дополнительной проверки.

В рамках проекта Комиссия рассмотрела четыре заявления на компенсацию. В двух случаях факт уничтожения жилья подтвердили, в двух других — рассмотрение приостановили из-за недостаточного качества снимков. На основе полученных данных Программа развития ООН в Украине создала прототип модуля в ArcGIS Online для визуализации повреждений с фото "до" и "после".

Получается, что в Отчёте прямо зафиксировано — пилот в Мелитополе подтвердил техническую возможность использовать спутниковые снимки и другие продукты дистанционного зондирования Земли для фиксации уничтожения объектов недвижимости на территориях боевых действий или в оккупации.

В то же время авторы документа отмечают: успех эксперимента не решил главной проблемы — отсутствия интегрированных цифровых систем и налаженного взаимодействия между комиссиями, проводящими обследования, и государственными кадастровыми ресурсами. Именно этот пробел делает невозможным быстрое развёртывание аналогичных проектов в других громадах. Причина, по сути, сводится к банальному недостатку надлежащего материально-технического обеспечения.

После завершения пилотного проекта, реализованного Мелитопольским городским советом совместно с Запорожской областной военной администрацией, прошло более года. За это время аналогичные инициативы так и не были внедрены в других громадах.

Спутниковые фотографии разрушенного жилья в Мелитополе. Фото: Иван Федоров / Telegram

Это свидетельствует о том, что ключевая проблема — отсутствие надлежащего материально-технического обеспечения, включая цифровые информационные системы — до сих пор не решена.

Вероятно, именно это обстоятельство стало основанием для разработки законопроекта № 11161 от 10 апреля 2024 года, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины № 2923-IX от 23 февраля 2023 года относительно компенсации за уничтоженное или повреждённое имущество на территориях активных боевых действий или временной оккупации.

Документ принят Верховной Радой 19 декабря 2024 года, 30 декабря подписан Председателем парламента и в тот же день передан на подпись президенту. По состоянию на момент публикации этого материала информация о подписании закона президентом отсутствует.

Предложенные изменения предусматривают новый подход к определению уничтоженного имущества и порядку получения компенсаций. В частности, объекты недвижимости, которые находятся во временной оккупации или в зоне боевых действий, для целей закона будут считаться уничтоженными. Выплата компенсации за такие объекты будет возможной, если заявитель на дату подачи обращения проживал в Украине не менее двух последних лет.

Таким образом, законопроект № 11161 предлагает компенсировать потери владельцам недвижимости в зонах оккупации или боевых действий даже без проведения обследования объектов, однако с соблюдением критериев проживания и определённых исключений. Это фактически позволяет обойти технические барьеры, которые остановили масштабирование пилотного проекта, и создаёт правовые условия для оказания помощи пострадавшим.

