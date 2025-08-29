Український пенсіонер отримав три роки тюрми за пост у мережі. Що він опублікував

Ще має заплатити понад 20 тисяч

Пенсіонер з України отримав строк 3 роки позбавлення волі через свої публікації у Facebook. У них він закликав Закарпаття приєднати до Угорщини.

Про це йдеться на порталі Єдиного реєстру судових рішень. Зазначається, що чоловік, який поширював дописи, визнав свою провину.

За даними суду, чоловіка звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України. Він опублікував на своїй сторінці у мережі кілька дописів, які мали заклики до змін меж території та державного кордону України. Йдеться про приєднання Закарпаття до Угорщини.

Дописи пенсіонера містили наступні висловлювання: "Боже благослови Закарпаття! Чекаємо тебе додому! Закарпаття червоне серце, білий сніг, зелене листя"; "Mindent vissza! Vesszen trianon! (переклад з угорської мови — "Все віддати назад! Хай згине тріанон!"); "Фелвідейк, Закарпаття, Трансільванія, Делвідейк, Орвідейк ми Єдині" тощо.

Здебільшого ці пости підкріплювались відповідними публікаціями з картою Закарпаття у складі Угорщини тощо. Деякі з них на території України мали написи "Magyar Igazsag!" з угорської мови — "Угорська справедливість".

Суд постановив, що пенсіонер отримує покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без конфіскації майна. Але враховуючи угоду зі слідством та зізнання у злочині чоловік отримав покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Окрім того, він має покрити процесуальні витрати у розмірі 21 204 гривень. Але чоловік звернувся до суду і попросив розстрочити платіж, тому його розділили на 10 місяців.

