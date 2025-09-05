Послания от Путина и российский газ: чего ждать от первой встречи Фицо и Зеленского в Ужгороде

Словакия не хочет отказываться от российских энергоносителей

В пятницу, 5 сентября, в Ужгороде президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Несколько дней назад последний встречался с российским лидером Владимиром Путиным, во время которой жаловался на атаки Украины на энергообъекты в РФ.

Это будет первая двусторонняя встреча Фицо и Зеленского с момента возвращения словацкого политика на должность премьер-министра в 2023 году. К тому же, параллельно с этим в Копенгагене проходит неформальная встреча министров энергетики стран Евросоюза, главной темой которой должен стать отказ от российских энергоносителей.

Ключевой вопрос встречи — энергетическая инфраструктура

По данным "Телеграфа", энергетическая инфраструктура станет одной из главных тем встречи лидеров двух стран.

Как известно, Братислава продолжает получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд успешных атак. В результате поставки российской нефти в Словакию, а также Венгрию остановились на несколько недель.

"У меня будет встреча с Зеленским, и я буду серьезно поднимать этот вопрос, потому что недопустимо, чтобы такие атаки осуществлялись", — заявил Фицо, общаясь с главой Кремля.

Также Фицо обещал передать "несколько посланий и выводов" президенту Украины после личного разговора с Путиным.

Отметим, что Словакия зависит не только от российской нефти, но и газа. С февраля 2025 г. страна получает газ из России через газопровод TurkStream. Братислава имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом", действующим до 2034 года и предусматривающий возникновение объемом около 3,5 млрд кубометров газа в год. TurkStream остается единственным газопроводом, транспортирующим российский газ в Европу после взрывов, остановивших экспорт через газопровод Nord Stream 1 в сентябре 2022 года, а также после прекращения транзита через Украину 1 января этого года.

Правительство Фицо VS Евросоюз. Главные противоречия в вопросах по России

Позиция правительства Фицо в очередной раз идет вопреки политике Европейского Союза, который придерживается дорожной карты REPowerEU — по сути плана, как постепенно и эффективно прекратить импорт российского газа и нефти до конца 2027 года.

По замыслу это должно положить конец зависимости Евросоюза от рыночных и экономических рисков в сфере безопасности из-за использования российских энергоносителей и, в конце концов, "усилить энергетическую независимость и конкурентоспособность Союза".

"Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя свои энергетические поставки как оружие. Мы сделали четкие шаги, чтобы перекрыть кран и окончательно завершить эпоху российских ископаемых энергоносителей в Европе", — ранее анонсировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Согласно запланированному запрету на импорт:

с 1 января 2026 г. странам-членам ЕС будет запрещено заключать новые контракты на импорт российского газа;

поставка по действующим краткосрочным контрактам прекратится 17 июня 2026, за исключением трубопроводного газа для стран без выхода к морю;

импорт по долгосрочным контрактам будет остановлен до конца 2027 года.

"Такой поэтапный подход позволит эффективно прекратить импорт российского газа, в то же время минимизируя возможные последствия для цен на энергию в Союзе и избегая рисков для безопасности поставок. Европейская Комиссия будет поддерживать государства-члены на протяжении всего процесса, и в случае угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах-членах, Комиссия сможет принять необходимые чрезвычайные меры", — утверждали в Еврокомиссии.

Однако словацкий премьер Фицо во время разговора с Путиным в очередной раз пообещал блокировать план Еврокомиссии по прекращению зависимости от российских носителей.

Подобный опыт у него уже есть. В июле 2025 Словакия в течение длительного времени блокировала одобрение 18-го пакета санкций ЕС против России. Фицо аргументировал это опасениями, что прекращение импорта российского газа принесет экономические потери для его страны.

Наконец, в результате нескольких раундов переговоров и заверений со стороны Брюсселя прибегнуть к "аварийному механизму" в случае скачка цен на газ, а также уменьшить расходы для Словакии на трансграничные тарифы на газ и нефть, Фицо прекратил блокировку санкционного пакета.

Копенгаген – Братислава – Вашингтон. Ищем тупик в треугольнике

Примечательно, что с давлением по энергетическим вопросам на Европу выступает и президент США Дональд Трамп. 4 сентября, во время разговора по результатам встречи "Коалиции желающих", Трамп заявил, что Европа должна увеличить финансовое давление на Россию и прекратить покупать нефть, чтобы заставить Кремль остановить войну в Украине.

В конце июля в рамках торгового соглашения ЕС уже согласился закупать больше сжиженного природного газа (СПГ), нефти и ядерного топлива из США, а также передовых технологий и инвестиций в течение следующих трех лет до конца 2028 года. Ожидаемая стоимость закупок составит около 750 млрд долларов США за весь период.

Как разъясняли европейские чиновники, соглашение с Вашингтоном будет способствовать реализации загаданного плана REPowerEU и дорожной карты по полной замене всех импортируемых энергоносителей из России.

"Мы работаем устойчиво и решительно с государствами-членами уже несколько лет, с 2022 года, с начала полномасштабной войны. У нас есть четкая дорожная карта, и недавно мы также предложили законодательные инициативы, чтобы полностью отказаться от импорта ископаемого топлива из России. Мы продвигаемся по плану", — прокомментировала Паула Пиньо, главный представитель Европейской Комиссии.

Отметим, что параллельно со встречей Фицо и Зеленского, 5 сентября в Копенгагене проходит неформальная встреча министров энергетики стран Евросоюза, на которой обсудят дальнейшую работу по постепенному отказу от российского топлива и выслушают замечания отдельных стран-членов.