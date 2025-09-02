"Я жив…". Путин отметился курьезом на встрече с Фицо (видео)

Фицо – единственный из лидеров стран-членов ЕС, присутствующий в Пекине

Во время встречи премьера Словакии Роберта Фицо и главы России Владимира Путина в Китае произошел остроумный курьез. Глава Кремля дал смешной ответ на вопрос.

Об этом свидетельствуют опубликованные росСМИ видео. Отмечается, что Фицо стал единственным лидером страны ЕС, который провел переговоры с Путиным во время его визита в Китай. Однако в Еврокомиссии подчеркнули, что он не представляет в Китае интересы ЕС, Фицо там только как лидер Словакии.

На брифинге премьер Словакии сказал, что сейчас задаст не очень приятный вопрос, но ему все же интересно. Он спросил, как Путин поживает. Российский лидер посмеялся и сказал: "Если я жив, то это уже хорошо". Затем он добавил, что это обычный и достаточно приятный вопрос.

Учитывая войну в Украине, агрессию России и то, сколько людей желают смерти Путину, его ответ выглядит довольно саркастично. Выходит, главное, что он жив, а все остальное — второстепенное.

Напомним, за день до встречи с Фицо, а именно 1 сентября, на саммите в Китае заметили курьезное сближение Путина с индийским премьером Нарендром Моди. Ведь они просидели наедине в лимузине час, когда авто подъехало к резиденции Путина. Впоследствии РосСМИ назвали это частными переговорами, а Моди опубликовал несколько фото с объятиями и рукопожатием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывают прорывные соглашения Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине.