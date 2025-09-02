Путин рассказал Фицо, как шантажировать Украину

Словацкому премьеру посоветовали начать энергетический шантаж Украины

Глава правительства Словакии Роберт Фицо встретился со своим кумиром Владимиром Путиным в Китае. Во время встречи речь пошла, в том числе, об украинских ударах по нефтепроводу "Дружба".

Кроме того Путин придумал, как защитить свою трубу и предложил Словакии начать энергетический шантаж Украины. Его слова приводят российские СМИ.

Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу, закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов Владимир Путин

Фицо в свою очередь заявил, что Словакия "жестко реагирует" на удары по "Дружбе". Он пообещал поговорить на эту тему во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, Словакия и Венгрия остаются единственными странами ЕС, которые не диверсифицировали поставки энергоносителей и продолжают получать нефть из России. Правительства двух стран состоят из пророссийских политиков, которые неоднократно устраивали проблемы для Украины на международной арене.

Словакия при этом является одним из основных каналов реверсной поставки газа из Европы в Украину.

Как сообщалось ранее, Фицо ранее говорил, что намерен провести встречу с Зеленским 5 сентября. Предварительно встреча состоится где-то в восточной части Словакии.