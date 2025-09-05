Послання від Путіна та російський газ: чого очікувати від першої зустрічі Фіцо та Зеленського в Ужгороді

Словаччина не хоче відмовлятися від російських енергоносіїв.

У п’ятницю, 5 вересня, в Ужгороді президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Кілька днів тому останній мав зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої жалівся на атаки України на енергооб’єкти у РФ.

Це буде перша двостороння зустріч Фіцо та Зеленського з моменту повернення словацького політика на посаду прем’єр-міністра у 2023 році. До того ж паралельно з цим в Копенгагені проходить неформальна зустріч міністрів енергетики країн Євросоюзу, головною темою якої має стати відмова від російських енергоносіїв.

Ключове питання зустрічі — енергетична інфраструктура

За даними "Телеграфу", енергетична інфраструктура стане однією з головних тем зустрічі лідерів двох країн.

Як відомо, Братислава продовжує отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку успішних атак. Внаслідок цього постачання російської нафти до Словаччини, а також Угорщини зупинилося на кілька тижнів.

"У мене буде зустріч із Зеленським, і я буду серйозно порушувати це питання, тому що неприпустимо, щоб такі атаки здійснювалися", — заявив Фіцо, спілкуючись з очільником Кремля.

Також Фіцо обіцяв передати "кілька послань і висновків" президенту України після приватної розмови з Путіним.

Зазначимо, що Словаччина залежна не лише від російської нафти, а й газу. З лютого 2025 року країна отримує газ із Росії через газопровід TurkStream. Братислава має довгостроковий контракт із російським "Газпромом", який чинний до 2034 року, і який передбачає постання обсягом близько 3,5 млрд кубометрів газу на рік. TurkStream залишається єдиним газопроводом, який транспортує російський газ до Європи після вибухів, що зупинили експорт через газопровід Nord Stream 1 у вересні 2022 року, а також після припинення транзиту через Україну 1 січня цього року.

Уряд Фіцо VS Євросоюз. Головні суперечності в питаннях щодо Росії

Позиція уряду Фіцо вчергове йде всупереч політиці Європейського Союзу, який дотримується дорожньої карти REPowerEU — по суті, плану, як поступово й ефективно припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року.

За задумом, це має покласти край залежності Євросоюзу від ринкових та економічних ризиків у сфері безпеки через використання російських енергоносіїв і, зрештою, "посилити енергетичну незалежність та конкурентоспроможність Союзу".

"Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи свої енергетичні поставки як зброю. Ми зробили чіткі кроки, щоб перекрити кран і остаточно завершити епоху російських викопних енергоносіїв у Європі", — раніше анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Згідно із запланованою забороною на імпорт:

з 1 січня 2026 року країнам-членам ЄС буде заборонено укладати нові контракти на імпорт російського газу;

постачання за чинними короткостроковими контрактами припиниться 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу для країн без виходу до моря;

імпорт за довгостроковими контрактами буде зупинено до кінця 2027 року.

"Такий поетапний підхід дозволить ефективно припинити імпорт російського газу, водночас мінімізуючи можливі наслідки для цін на енергію в Союзі та уникаючи ризиків для безпеки постачання. Європейська Комісія підтримуватиме держави-члени протягом усього процесу, і у випадку загрози безпеці постачання в одній чи кількох країнах-членах, Комісія зможе вжити необхідних надзвичайних заходів", — стверджували у Єврокомісії.

Однак словацький прем’єр Фіцо під час розмови з Путіним вчергове пообіцяв блокувати план Єврокомісії із припинення залежності від російських носіїв.

Подібний досвід у нього вже є. У липні 2025 року Словаччина протягом тривалого часу блокувала схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Фіцо аргументував це побоюваннями, що припинення імпорту російського газу принесе економічні втрати для його країни.

Врешті, внаслідок кількох раундів переговорів та запевнянь з боку Брюсселя вдатися до "аварійного механізму" в разі стрибка цін на газ, а також зменшити витрати для Словаччини на транскордонні тарифи на газ і нафту, Фіцо припинив блокування санкційного пакета.

Копенгаген — Братислава — Вашингтон. Шукаємо глухий кут в трикутнику

Примітно, що із тиском в енергетичних питань на Європу виступає і президент США Дональд Трамп. 4 вересня, під час розмови за результатами зустрічі "Коаліції охочих", Трамп заявив, що Європа має збільшити фінансовий тиск на Росію та припинити купувати її нафту, щоб змусити Кремль зупинити війну в Україні.

Наприкінці липня в рамках торгової угоди ЄС уже погодився закуповувати більше скрапленого природного газу (СПГ), нафти та ядерного палива із США, а також передових технологій та інвестицій протягом наступних трьох років — до кінця 2028 року. Очікувана вартість закупівель складе близько 750 млрд доларів США за весь період.

Як роз’яснювали європейські посадовці, угода з Вашингтоном сприятиме реалізації загаданого плану REPowerEU та дорожньої карти щодо повної заміни всіх імпортованих енергоносіїв з Росії.

"Ми працюємо стійко та рішуче з державами-членами вже кілька років, з 2022 року, від початку повномасштабної війни. У нас є чітка дорожня карта, і нещодавно ми також запропонували законодавчі ініціативи, щоб повністю відмовитися від імпорту викопного палива з Росії. Ми просуваємося за планом", — прокоментувала Паула Піньо, головна речниця Європейської Комісії.

Зазначимо, що паралельно із зустріччю Фіцо та Зеленського, 5 вересня у Копенгагені проходить неформальна зустріч міністрів енергетики країн Євросоюзу, на якій обговорять подальшу роботу з поступової відмови від російського палива та вислухають зауваження окремих країн-членів.