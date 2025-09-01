Встреча украинского президента с главой соседнего государства состоится 5 сентября

В пятницу, 5 сентября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров государств произойдет после переговоров Фицо с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Пекине.

Об этом он заявил в соцсети, сообщает словацкое издание Dennik N. Премьер также раскритиковал позицию остальных стран ЕС, игнорирующих празднование Китаем окончания Второй мировой войны.

"Мне лично жаль, и я признаюсь, что даже не понимаю, почему из стран ЕС в Пекине будет представлена ​​только Словакия. Создаётся новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что крайне важно для стабильности в мире. Быть частью таких дискуссий — значит поддерживать диалог, а не играть роль обиженного ребёнка", — заявил словацкий премьер.

По его словам, он заранее проинформировал представителей ЕС о своей поездке, а министр иностранных дел Юрай Бланар также общался с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я отправлюсь на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", — сказал Фицо.

Можно предположить, что после встречи с кремлевским правителем, глава Словакии будет играть роль гонца и передаст украинскому президенту некое послание. Однако официально вопросы, включенные в повестку дня, не озвучивались.

Недавно словацкий премьер вновь выступил с заявлением, отлично вписывающимся в методички российской пропаганды. По его словам, после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным ситуация для Украины "радужной" не будет. На заявление Фицо отреагировали в МИД Украины. Там отметили, что риторика словацкого премьера была оскорбительной и призвали не использовать культурные аллегории для повышения политического рейтинга своей партии.