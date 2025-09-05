Кружил над городом и упал. Во Львовской области вынужденно посадили самолет (видео)

Уже стало известно, куда он летел

Легкомоторный самолет упал в Дрогобычском районе Львовской области. Он летел из Словакии.

Об этом сообщили в телеграм-каналах Львова. Там показали видео.

Сначала на кадрах заметно, как самолет кружит над городом. Затем уже видны кадры по авиакатастрофе. Авиация упала среди поля

Также сообщается, что легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку. SU-31 летел по маршруту Львов — Словакия, причиной стала неисправность двигателя.

Что известно о легкомоторном самолете

SU-31 – это легкий одномоторный спортивный самолет российского производства, разработанный конструкторским бюро Сухого специально для пилотажного спорта и демонстрационных полетов.

Основные характеристики:

Самолет имеет классическую монопланную схему с низкорасположенным крылом. SU-31 оборудован поршневым двигателем мощностью около 360-400 лошадиных сил, что обеспечивает отличное соотношение тяги к весу – ключевой фактор для пилотажных маневров. Максимальная скорость составляет примерно 350-400 км/ч.

Пилотажные возможности:

SU-31 спроектирован с учетом экстремальных нагрузок, возникающих при выполнении сложных фигур высшего пилотажа. Самолет выдерживает перегрузку до +10g и -8g, что позволяет выполнять полный спектр пилотажных фигур от базовых петель и бочек до самых сложных комбинированных маневров.

Конструкция:

Фюзеляж сделан из алюминиевых сплавов с использованием композитных материалов в критических зонах. Кабина рассчитана на одного пилота и оборудована всем необходимым для безопасного выполнения пилотажа, включая систему аварийного ухода.

Применение:

SU-31 широко используется в соревнованиях по высшему пилотажу международного уровня, авиашоу и для обучения профессиональных пилотов-пилотажников. Самолет заслужил репутацию надежной и высокопроизводительной машины в мире спортивной авиации.

Этот самолет являет собой яркий пример российской школы авиастроения в сфере легких спортивных самолетов, сочетая высокие летные характеристики с надежностью конструкции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине погиб пилот МиГ-29.