Ерунда от совков или база? В Украине бурно спорят о гражданских пилотах в ПВО - за и против

За что критикуют и хвалят инициативу

ПВО Украины на фоне возросших масштабов российских атак усилят пилоты-добровольцы на переоборудованных гражданских самолетах. Однако данная инициатива в украинском обществе была принята весьма неоднозначно.

"Телеграф" разобрался в том, как это будет работать, за что критикуют и за что хвалят инициативу.

Как будут работать гражданские ловцы "шахедов"

Заместитель начальника Главного управления государственной авиации Сергей Якубенко объяснил, что систему противовоздушной обороны Украины усилят добровольческие формирования территориальных громад (ДФТГ).

Кто может стать пилотом-добровольцем

В группы с пилотируемой авиацией разрешается привлекать тех, кто имеет соответствующий допуск по состоянию здоровья, а также имеет соответствующую специальность подготовки по пилотированию и обслуживанию воздушных судов. Однако в приоритете на данный момент военнослужащие запаса, которые не только умеют пилотировать самолет, но и понимают тактику уничтожения вражеских целей.

На чем будут летать такие пилоты

Пилоты смогут совершать вылеты, в частности, на своих гражданских самолетах. Воздушные силы озвучат требования к самолетам, а после они будут переоборудованы для выполнения боевых задач и внесены во временный реестр экспериментальных воздушных судов.

"На этом воздушном судне возможно установление различного типа оборудования, вооружения, средств связи, наблюдения, средств обнаружения и тому подобное. Испытания этих средств проводятся либо во время тестовых полетов, либо непосредственно во время боевых вылетов", – отметил Якубенко.

Статус пилотов

Конкретно бронирование для участников таких групп постановлением Кабмина не предусмотрено. Однако все члены ДФТГ будут получать вознаграждение как участники боевых действий "в размере 100 тысяч пропорционально количеству боевых дежурств за месяц".

Нюансы работы

Подготовкой добровольческих экипажей будут заниматься Воздушные силы.

Боевая работа также будет контролироваться Военно-воздушными силами, и вестись во взаимодействии с ними.

Группы ДФТГ станут дополнением к мобильным огневым группам, истребителям и вертолетам, которые защищают небо во время российских атак. И привлекать их будут не только в пределах региона базирования, но и по всей стране.

Почему инициативу раскритиковали еще на взлете

Военный эксперт и аэроразведчик Серж Марко раскритиковал проект, усомнившись в его эффективности и назвав "грандиозным попилом бабла".

Моменты, на которые обращает внимание Марко:

Деньги пилотам-добровольцам будут платить за дежурство — "Даже не нужно взлетать. Отсидел на земле отдельное количество дежурств — получил УБД. Денежное довольствие — как на фронте".

Координация — "Координацию будут организовывать главы этих ДФТГ. То есть этот дфтгешный движ просто повесят сверху на какого-то ПВОшного направленца, и они будут там на месте координировать как это понимают".

Кто будет обучать гражданских пилотов премудростям по отстрелу "шахедов" — "Бывшие пилоты запаса. Какой у них боевой опыт в противостоянии "шахедам" – вопрос открытый".

Аргументы против данного проекта Марко привел на нескольких фактах:

Легкомоторная авиация имеет среднюю скорость в 250 км/ч. — такую же скорость уже развивают "шахеды".

"Для того чтобы выйти на нужный азимут – нужна очень хорошая координация сил и средств, потому что у тебя нет преимущества в скорости, чтобы ты полетел не туда, а там "шахеда" нет, ты же его на звук по направлению не слышишь (у тебя двигатель работает у самого), а чтобы увидеть его в тепляк, тебе нужно с ним сблизиться неплохо. Но навигация ведь не работает. То есть у тебя только есть магнитный азимут куда плюс-минус лететь. Без преимущества в скорости. Без радара. В темноте. С ДФТГешной координацией", — объяснил он.

Угроза огня по своим.

"На легкомоторной авиации нет системы "свой/чужой". А по скоростям отличить их от шахеда по радару не получится. Какая будет координация между пилотом и ЗРК, которая будет видеть эту цель на РЛС как "шахед"? Как стрелки из мобильной группы поймут, что над ними пролетает не "шахед", а кукурузник, и не вшкварят по нему?", — задается вопросом Марко.

Плохая видимость.

"Есть условия, когда тепловизоры плохо работают. Туман, облачность. То есть даже оптически понять где ты летишь ночью при смене точки росы и вот тебе туман-сложно. Сесть без навигации – невероятно сложно. Да и даже с навигацией", — говорит он.

Нет системы катапультирования.

Легкомоторные самолеты могут стать помехой для выявления "шахедов".

Слабая защита самолетов.

"Знаете почему в "шахеде" ставят 50-90 кг бч со шрапнелью? Да, именно для борьбы с авиацией. Это специально спроектированная боевая часть, чтобы иметь максимально большой и плотный разлет обломков…Что будет если под этот взрыв попадет легкомоторный самолет?", — отметил он.

Заключение от Марко

"Мое личное мнение. После этого "проекта" не надо мне рассказывать, что у нас нет денег на оборону мирных городов. Этот проект – это грандиозный распил бабла. Которые в эти сложные времена можно было использовать более эффективно", — считает он.

Альтернатива

Марко считает, что в настоящее время нужно скупать тактические радары, разрабатывать оружие по типу "зенитный дрон-ракета" и строить учебные школы зенитных экипажей.

"А мы тратим деньги соответственно на полную за***у выдуманную каким-нибудь совочком", — добавил он.

Какие аргументы у защитников инициативы

Есть у проекта с гражданскими пилотами и приверженцы. "Телеграф" решил поинтересоваться мнением у военного обозревателя Александра Коваленко, который поддерживает эту идею.

По его словам, такое противодействие ударным дронам может быть реально эффективным.

"В отдельных условиях это действительно эффективное средство, когда нет возможности перехвата другими средствами. Но нужно понимать, что это не должно быть частной инициативой, это должно быть на государственном уровне", — отметил он.

Почему именно легкомоторники

Коваленко отмечает, что сбивать дроны такой авиацией безопаснее и дешевле, чем с помощью реактивных самолетов.

"Сбивать "шахед" реактивной авиацией и ракетами, которые дороже самого "шехеда", безусловно, можно, но неэффективно и не рационально. Сбивать с F-16 "шахед" автоматической пушкой рискованно, потому что скорость приближения к нему такова у реактивного истребителя, что "шахед" для него это стоячая цель. А шрапнель "шахеда" при подрыве может уничтожить самолет вместе с пилотом. Это очень рискованно…Использование легкомоторной авиации даже дешевле, чем использование самых дешевых зенитных ракет, цена которых начинается от 15 тысяч долларов. Час полета легкой авиации стоит около тысячи долларов", — сказал он.

Еще одним аргументом "за" эксперт называет снижение эффективности мобильных огневых групп и других состовляющих ПВО.

"Россияне изменили тактику и теперь "шехеды" летают на высоте 2-3 километра. Мобильные группы не достают пулеметами. На Киев дроны и вовсе бывает заходят на высоте около 5 километров. В таком случае использование даже зенитных "Гепардов" или "Шилок" становится неэффективным", — объяснил он.

Коваленко считает, что зенитные дроны, которые сейчас широко обсуждают в контексте ответа на массированные обстрелы, не способны защитить от всех угроз.

"Что касается зенитных дронов, я вообще не понимаю этих рефлексий на сегодняшний день на эти зенитные дроны, потому что якобы это какое-то "вундерваффе". Да, они полезны, да, они нужны, но они не спасут всех и вся. Они должны использоваться в комплексе. У них тоже есть свои ограничения. Зенитный дрон – это оператор. Оператор не попал в "шахед" – все, нужно запускать другой, а "шахед" летит дальше. То есть у оператора нет права на ошибку. Как они будут работать в погодных условиях? Вопросов много", — говорит он.

Также эксперт отмечает, что в некоторых регионах авиацией было бы легче перехватывать дроны.

"Не всегда мобильные группы успевают на перехват. Например, для Одессы времени на перехват крайне мало. Поэтому безопаснее всего было бы сбивать дроны над морем", — объяснил он.

Вывод Коваленко

"Я считаю, что это и есть основные факторы, которые не должны игнорировать вопросы легкомоторной авиации… Там, где может справиться авиация дешевая и универсальная, там другие средства либо не справятся, либо по своей стоимости будет дорого", — считает он.

Какие самолеты могут устроить мясорубку для "шахедов"

"Нужно привлекать соответствующие самолеты. Я всегда привожу в пример Super Tucan, но это не единственный штурмовик, который можно использовать. Просто по сравнению со всеми другими серийными самолетами, именно у Super Tucan oдин из самых больших опытов использования в реальных боевых действиях. Для Украины, это был бы интересный вариант, именно с четырьмя пулеметами 12,7 калибра. И это была бы просто мясорубка для Шахеда", — считает он.

Super Tucan. Фото: Wikimedia

Справка: EMB-314 Super Tucano — лёгкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer. Изначально проектировался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан для нанесения ударов по слабозащищённым воздушным и наземным целям. Тем не менее кабина пилота штурмовика защищена кевларовой бронёй.

Зенитный дрон против Super Tucan — что эффективнее?

По предположениям Коваленко, один Super Tucan за час полета в состоянии перехватить группу "шахедов" из 5-6 единиц. В это же время один зенитный дрон за этот же час, отмечает эксперт, перехватит один "шахед".

Напомним, ранее мы писали о том, что Запорожье атаковал целый рой "шахедов". Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия и показал, что там сейчас происходит.