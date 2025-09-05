Кружляв над містом і впав. На Львівщині вимушено посадили літак (відео)

Легкомоторний літак впав у Дрогобицькому районі на Львівщині. На місці працює швидка.

Про це повідомили у телеграм-каналах Львова. Там показали відео.

Спершу на кадрах помітно, як літак кружляє над містом. Потім вже видно кадри з авіакатастрофи. Авіація впала серед поля

Також повідомляється, що легкомоторний літак здійснив вимушену посадку. SU-31 летів маршрутом Львів — Словаччина, причиною стала несправність двигуна.

Що відомо про легкомоторний літак

SU-31 — це легкий одномоторний спортивний літак російського виробництва, розроблений конструкторським бюро Сухого спеціально для пілотажного спорту та демонстраційних польотів.

Основні характеристики:

Літак має класичну монопланну схему з низькорозташованим крилом. SU-31 обладнаний поршневим двигуном потужністю близько 360-400 кінських сил, що забезпечує відмінне співвідношення тяги до ваги — ключовий фактор для пілотажних маневрів. Максимальна швидкість становить приблизно 350-400 км/год.

Пілотажні можливості:

SU-31 спроектований з урахуванням екстремальних навантажень, що виникають під час виконання складних фігур вищого пілотажу. Літак витримує перевантаження до +10g та -8g, що дозволяє виконувати повний спектр пілотажних фігур — від базових петель і бочок до найскладніших комбінованих маневрів.

Конструкція:

Фюзеляж виготовлений з алюмінієвих сплавів з використанням композитних матеріалів у критичних зонах. Кабіна розрахована на одного пілота та обладнана всім необхідним для безпечного виконання пілотажу, включаючи систему аварійного покидання.

Застосування:

SU-31 широко використовується в змаганнях з вищого пілотажу міжнародного рівня, авіашоу та для навчання професійних пілотів-пілотажників. Літак заслужив репутацію надійної та високопродуктивної машини в світі спортивної авіації.

Цей літак представляє собою яскравий приклад російської школи авіабудування у сфері легких спортивних літаків, поєднуючи високі льотні характеристики з надійністю конструкції.