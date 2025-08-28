"Я уже в Польше, офигеть". Молодые украинцы бросились на границы, что там происходит сейчас (видео)

Молодежь эмоционально делится своими впечатлениями в соцсетях

В Украине с 28 августа начали действовать новые правила пересечения государственной границы для мужчин призывного возраста. Впервые за время полномасштабной войны официально разрешен выезд отдельным категориям молодежи, активно обсуждаемым в соцсетях.

"Телеграф" собрал обзор последних новостей из границы. Очевидцы уже сообщают о первых случаях пересечения границы.

Парень, специально отправившийся в пункт пропуска, рассказал, что около 8:40 утра пограничники начали пропускать молодежь, хотя еще ночью, приблизительно в 03:00, этого сделать было невозможно.

Постепенно на КПП начали формироваться очереди автомобилей.

"Суспільне. Львів" опубликовало видео с комментариями ребят, которые воспользовались нововведением: большинство из них планируют уехать на короткое время — чтобы навестить родных, отдохнуть или решить личные дела. Все отмечают, что намерены вернуться в Украину.

В соцсетях активно делятся первыми впечатлениями от новшества. "Я уже в Польше! Офигеть!", — эмоционально комментирует молодой украинец после пересечения границы.

Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика!

Пересечение границы мужчинами до 22 лет — что известно

Согласно постановлению Кабинета Министров №1031, теперь мужчинам от 18 лет и до 21 года включительно предоставлено право легально пересекать границу Украины. Механизм вступил в силу утром 28 августа — сразу после официального обнародования документа. Это решение имеет особое значение для студентов и молодых людей, которые учатся или работают за границей, ведь оно узаконивает их пребывание в других странах и позволяет безопасно выезжать без риска нарушения условий военного положения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новые правила пересечения украинской границы касаются мужчин от 18 до 22 лет. Правительство смягчило часть ограничений, однако не все юноши этой возрастной категории могут уехать без ограничений.