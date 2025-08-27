Мужчины 18-22 лет смогут выехать из Украины, но только при одном условии

Нововведение заработает после вступления в силу изменений

Мужчинам в возрасте 18–22 лет разрешили выезжать из Украины. Для пересечения границы они должны предоставить паспорт и военно-учетный документ.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина". По его словам, правительство приняло внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

По распространенной в настоящее время информации с момента вступления в силу принятых изменений право пересекать государственную границу Украины в случае введения на территории Украины военного положения будут иметь граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 года включительно Андрей Демченко

На кого из граждан этого возраста не распространяется разрешение

Однако, подчеркнул спикер ГНСУ, некоторые мужчины этого возраста не будут иметь права на выезд за границу. Речь идет о лицах, определенных в пункте 2-14 указанных Правил, то есть лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Они по-прежнему могут выезжать из Украины только на условиях служебной командировки.

О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, дающий право на пересечение границы так и военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины, — подчеркнул он

Когда мужчины 18-22 лет смогут выехать из Украины

По словам Демченко, эта категория украинцев сможет пересекать границу после публикации этих изменений и вступления в силу. Даты он не назвал.

Ранее "Телеграф" писал, что законопроект о выезде молодых людей за границу взбудоражил сеть.