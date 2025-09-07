"Украина побеждает": Зеленский сделал новые заявления о войне и о том, как победить Россию

Глава государства рассказал, что нужно для победы

Россия хочет захватить всю Украину, но, пока она этого не сделала, можно считать, что Украина побеждает. При этом в Киеве хотят не просто завершить войну, но обеспечить длительный мир.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью ABC. По его словам, остановить Москву можно забрав у нее возможность получать вооружение, а для этого необходимы санкции.

Война болезненна, потому что много потерь. Поэтому выжить для нас – это победа, потому что мы сохраняем идентичность, страну, независимость Владимир Зеленский

Он отметил, что президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине, но подчеркнул, что важно это сделать так, чтобы исключить возможность повторного вторжения в будущем. По словам украинского президента, даже после войны не отпадет необходимость в поддержке сильной армии, поскольку она будет оставаться самой веской гарантией безопасности. Однако поддержка Европы и США тоже будет важной.

Зеленский также добавил, что ради достижения мира готов на любую встречу с Владимиром Путиным и в любом формате, но не в России. В ответ он предложил Путину приехать в Киев.

В то же время он подчеркнул, что единственным способом остановиться убийства украинцев является продолжение и усиление санкций против России. Он отметил, что энергоносители являются источником прибыли для Путина, которая затем конвертируется в оружие.

"Я благодарен партнерам, но некоторые из них продолжают покупать российские нефть и газ. Это нечестно, если говорить откровенно. Поэтому должны прекратить покупать энергоносители из России, и вообще любые сделки. Нельзя иметь никаких соглашений, если хотим остановить Россию" Владимир Зеленский

Как сообщалось ранее, глава российского генштаба Валерий Герасимов ранее говорил, что Москва не намерена останавливать вторжение, так как оккупационная армия "удерживает стратегическую инициативу".