"Україна перемагає": Зеленський зробив нові заяви про війну та про те, як перемогти Росію

Глава держави розповів, що потрібно для перемоги

Росія хоче захопити всю Україну, але, поки вона цього не зробила, можна вважати, що Україна перемагає. При цьому в Києві хочуть не просто завершити війну, а й забезпечити тривалий мир.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC. За його словами, зупинити Москву можна, забравши у неї можливість отримувати озброєння, а для цього необхідні санкції.

Війна болюча, бо багато втрат. Тому вижити для нас – це перемога, тому що ми зберігаємо ідентичність, країну, незалежність Володимир Зеленський

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні, але наголосив, що важливо це зробити так, щоб унеможливити повторне вторгнення в майбутньому. За словами українського президента, навіть після війни не відпаде потреба у підтримці сильної армії, оскільки вона залишатиметься найвагомішою гарантією безпеки. Однак підтримка Європи та США також буде важливою.

Зеленський також додав, що задля досягнення миру готовий до будь-якої зустрічі з Володимиром Путіним і в будь-якому форматі, але не в Росії. У відповідь він запропонував Путіну приїхати до Києва.

Водночас він наголосив, що єдиним способом зупинитися вбивства українців є продовження та посилення санкцій проти Росії. Він зазначив, що енергоносії є джерелом прибутку для Путіна, який потім конвертується у зброю.

"Я вдячний партнерам, але деякі з них продовжують купувати російські нафту і газ. Це нечесно, якщо говорити відверто. Тому маємо припинити купувати енергоносії з Росії, і взагалі будь-які угоди. Не можна мати жодних угод, якщо хочемо зупинити Росію" Володимир Зеленський

Як повідомлялося раніше, глава російського генштабу Валерій Герасимов раніше говорив, що Москва не має наміру зупиняти вторгнення, оскільки окупаційна армія "утримує стратегічну ініціативу".