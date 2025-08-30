Война в Украине не закончится: Герасимов раскрыл планы России

Москва еще готова продолжать войну

Россияне не планируют останавливать свою так называемую "специальную военную операцию", более известную как полномасштабное вторжение в Украину. В росармии уже сделали порцию очередных заявлений о том, как они безоговорочно всех побеждают.

Очередную порцию громких заявлений сделал глава российского генштаба Валерий Герасимов. Его слова приводят пропагандистские СМИ.

В своем выступлении он четко и не двусмысленно сказал: "СВО будет продолжена".

На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск Валерий Герасимов

По его словам, армия захватчиков смогла установить контроль над 99,7% Луганской области, 79% Донецкой, 74% Запорожской и 76% Херсонской. Также он похвастался тем, что в Сумской области оккупированы 210 квадратных километров и 13 населенных пунктов.

Российские войска продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта Валерий Герасимов

Стоит отметить, что военный аналитик Юлиан Рёпке в своей статье для Bild писал, что хваленое летнее наступление россиян полностью провалилось. За три месяца им удалось захватить 1800 квадратных километров или 0,3% украинской территории. Большинство целей, которые ставил Кремль на лето оказались недостижимыми.

Покровск не захвачен, "буферная зона" на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине не создана, линия фронта в Запорожье и Херсонщине заморожена — с трезвой точки зрения, летнее наступление россиян было полным поражением Юлиан Рёпке

По словам аналитика, эти неудачи фактически заставили Кремль отказаться от плана по наступлению.

Как сообщалось ранее, в администрации президента США Дональда Трампа считают, что война в Украине закончится до конца 2025 года. Впрочем, в Европе к этому прогнозу относятся скептически, а некоторые западные лидеры говорят, что не стоит даже рассчитывать на личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.