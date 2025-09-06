"Не могу поехать в столицу террориста". Зеленский предложил Путину другое место для встречи

Зеленский уверен, что Путин пытается избежать встречи с ним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил главе России Владимиру Путину, предложившему Москву в качестве места их встречи. Зеленский выдвинул встречное предложение – он предлагает Путину приехать в Киев для переговоров о прекращении войны.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу ABC News. Президент Украины объяснил, почему Москва как место встречи с Путиным для него неприемлема.

Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста Владимир Зеленский

По словам президента, Путин предложил встретиться в российской столице даже не потому, что ему так удобно или безопасно. Глава РФ просто хочет "отложить встречу".

"Знаете, если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-нибудь, что будет приемлемо для меня или для других Владимир Зеленский

Путин предлагает Зеленскому приехать в Москву — что известно

Глава России заявил, что "лучшее место" для его Встречи с Зеленским — Москва. Он сказал это еще 3 сентября и снова повторил 5 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Кроме того, один из самых больших лжецов современности якобы гарантирует Зеленскому в Москве "100% безопасность".

Нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы съездите туда-то на эту встречу. Мне кажется, что это просто чрезмерные запросы в наш адрес. Повторяю еще раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва Владимир Путин

Ранее "Телеграф" рассказывал о других заявлениях Путина 5 сентября. Он снова настаивает на проведении в Украине так называемого "референдума" и не только.