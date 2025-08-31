Без войск, но с самолетами: Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины

Трамп отверг возможность присутствия военных США в Украине

США все же не планируют отправлять в Украину войска в рамках предоставления гарантий безопасности. Обеспечивать присутствие военных подразделений будут страны Европы. Помочь Вашингтон может в других вопросах, например, отправив авиацию для патрулирования неба.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому изданию Daily Caller. Он исключил возможность присутствия военных США в Украине, но вместе с тем заявил, что Вашингтон планирует помочь европейским странам.

"Возможно, мы что-нибудь сделаем… Это были бы преимущественно европейцы, но мы бы им помогли. Они, знаете, им это в определенной степени нужно, и мы бы им помогли, если бы смогли что-то сделать" Президент США Дональд Трамп

При этом Трампу пришлось признать, что без предоставления Украине гарантий безопасности мирные усилия могут завершиться неудачей. Но США не будут обеспечивать гарантии "на земле" — это задача Европы.

"Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-либо гарантий безопасности, и мы не будем иметь войска на местах или чего-то другого. Но мы можем помочь Европе, а они это сделают, они будут там" Президент США Дональд Трамп

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Они должны гарантировать Украине устойчивый мир. Речь идет об усилении украинской армии, санкциях против российского режима и аналоге НАТО для Киева.

При этом на Западе также уже был создан примерный план того, как будут обеспечиваться гарантии безопасности для Украины в послевоенный период. Это включает как размещение войск союзных стран, так и поддержку боеспособности украинской армии.