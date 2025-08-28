В Москве – людоеды, но не идиоты. В Раде объяснили, как Европа провоцирует Россию на новые нападения

Когда Кремль видит слабость, то идет вперед, пока его не остановят.

Обещания Запада предоставить Киеву гарантии безопасности в отдаленном будущем без реальных шагов сейчас — только побуждают Россию к дальнейшей агрессии против Украины. Особенно на фоне того, что ни одна армия Европы, кроме нашей, не способна сопротивляться.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда. Он объяснил, почему надежды на гарантии безопасности для Украины тщетны.

По словам народного избранника, у него было много разговоров с европейскими политиками по этому поводу.

— Если ваши гарантии безопасности настолько мощные, как вы нам предлагаете, в чем проблема реализовать их сейчас? Если вы думаете, что это удержит Москву через несколько лет от очередного вторжения, что вам мешает сейчас направить эти войска? Москва же испугается и прекратит войну. Реализуйте эти гарантии сейчас. Почему вы их откладываете на 3-5 лет? А если вы не можете их сейчас реализовать, то как вы их реализуете через 3-4 года? — говорит "слуга".

Он подчеркнул, что в Москве сидят не идиоты.

— Людоеды, но не идиоты. Уважаемые коллеги и партнеры, вы что-то говорите о санкциях, а потом… "ой, а давайте это перенесем ради переговоров" (как это было, например, в мае), такие ваши действия фактически мотивируют Москву для дальнейших боевых действий. Когда Кремль видит слабость, то идет вперед, пока его не остановят. И если вы предлагаете какие-то гарантии безопасности, которые не можете прямо сейчас реализовать, то Кремль говорит: "ну окей, значит, они ничего не стоят", — предположил глава комитета.

По его мнению, единственная гарантия безопасности для Украины — ВСУ. Обеспеченные, профинансированные, вооруженные до зубов и готовые оперировать на всех участках фронта. И не только в Украине, но и на Балтике.

— Ведь ни одна страна Европы на сегодняшний день (и даже через год и через три) в принципе воевать не способна. Сейчас наиболее мощные армии мира – это украинская и, к сожалению, российская. Мы живем на современном поле боя. И было бы большой наивностью ожидать, что какая-то армия, даже не понимающая, что происходит на поле боя, даст нам какие-то гарантии, — подытожил Олег Дунда.

