Украинцы смогут получить деньги на жилье: как податься на новую помощь
Государство продолжает искать еще способы расширить помощь с жильем
В Украине с 1 декабря заработает новая денежная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ, украинская аббревиатура ВПО встречается чаще) с временно оккупированных территорий. Ведь некоторые семьи могут получить так называемый жилищный ваучер на 2 млн грн.
Что нужно знать:
- Оформить помощь можно через "Дію" с 1 декабря
- Вырученные деньги можно будет использовать даже на погашение ипотеки
- Использовать ваучер нужно будет в течение 5 лет
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram. По ее словам, правительство расширяет поддержку с жильем для ВПО. Подать заявку люди смогут уже на следующей неделе.
Номинал ваучера на жилье составляет 2 млн гривен. Его смогут получить лица, которые:
- имеют статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны (с 2014 года);
- имеют подтвержденное предыдущее место жительства на ТОТ;
- имеют актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;
- не владеют сами и их семья другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);
- не получали жилищную поддержку в других программах и не имеют действующих заявлений в єВідновлення.
На что можно будет потратить 2 млн
Свириденко рассказала, что подать заявление на жилищный ваучер смогут ВПО с ВОТ, те, кто имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.
Ваучер позволяет:
- приобрести жилье;
- инвестировать в строительство;
- использовать деньги как первый взнос или погасить ипотеку.
Отмечается, что этот ваучер можно использовать на протяжении 5 лет.
"Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПО с временно оккупированных территорий. Наша цель — чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, потерявших свои дома из-за войны", — подытожила премьер-министр.
