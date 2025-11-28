Украинцы смогут получить деньги на жилье: как податься на новую помощь

Государство продолжает искать еще способы расширить помощь с жильем

В Украине с 1 декабря заработает новая денежная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ, украинская аббревиатура ВПО встречается чаще) с временно оккупированных территорий. Ведь некоторые семьи могут получить так называемый жилищный ваучер на 2 млн грн.

Что нужно знать:

Оформить помощь можно через "Дію" с 1 декабря

Вырученные деньги можно будет использовать даже на погашение ипотеки

Использовать ваучер нужно будет в течение 5 лет

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram. По ее словам, правительство расширяет поддержку с жильем для ВПО. Подать заявку люди смогут уже на следующей неделе.

Номинал ваучера на жилье составляет 2 млн гривен. Его смогут получить лица, которые:

имеют статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны (с 2014 года);

имеют подтвержденное предыдущее место жительства на ТОТ;

имеют актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

не владеют сами и их семья другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);

не получали жилищную поддержку в других программах и не имеют действующих заявлений в єВідновлення.

2 млн на жилье для ВПО

На что можно будет потратить 2 млн

Свириденко рассказала, что подать заявление на жилищный ваучер смогут ВПО с ВОТ, те, кто имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Ваучер позволяет:

приобрести жилье;

инвестировать в строительство;

использовать деньги как первый взнос или погасить ипотеку.

Отмечается, что этот ваучер можно использовать на протяжении 5 лет.

"Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПО с временно оккупированных территорий. Наша цель — чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, потерявших свои дома из-за войны", — подытожила премьер-министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему и как часть пенсионеров может остаться без выплат.