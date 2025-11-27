Нуждающиеся могут получить жилье в Украине бесплатно. Как это сделать и сколько времени на это нужно

Государство предоставляет жилье четырем группам украинцев

В Украине до сих пор можно получить бесплатное жилье от государства. Вот только дают его не всем, да и ждать нужно немало.

Что нужно знать:

Государство предоставляет жилье четырем категориям, среди которых граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий

Чтобы встать в очередь, семья должна доказать свою потребность

Тех, у кого обнаружат незадекларированные активы или улучшение финансового положения, с очереди снимают

В Одессе квартиру получила женщина, стоявшая в очереди на жилье 53 года. Несколькими годами ранее квартиру предоставили другой одесситке, которая ждала 22 года. Телеграф разобрался, кто может претендовать на жилье и как формируется очередь. Заметим, есть и другой вариант – временного жилья от общества, например как в программах для ВПЛ.

Кто может получить квартиру от государства

Бесплатное жилье могут предоставить четырем категориям украинцев:

детям-сиротам, не имеющим зарегистрированного места жительства

людям с тяжелыми заболеваниями, нуждающимися в проживании отдельно от семьи

жителям зданий, разрушенных или непригодных для жизни

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Последний пункт предполагает длительное ожидание – обычно очередь двигается очень медленно и нового жилья можно и не дождаться. В то же время другие указанные категории имеют право получить жилье в первую очередь.

При каких условиях можно получить квартиру

Если с первыми тремя категориями условия предоставления жилья очевидны, то четвертая категория должна доказать свое право на безвозмездное жилье. Для того чтобы стать в очередь, нужно не иметь недвижимости вообще, или чтобы на одного члена семьи приходилось не более 7 кв.м. жилой площади.

Какие документы нужны для того, чтобы получить государственное жилье?

Пакет документов граждане представляют в местные отделы учета и распределения жилой площади. И чем больше семья, тем больше бумаг — для каждого члена семьи нужно собрать отдельные справки.

В основной перечень входят:

паспорта или свидетельства о рождении и РНОКПП

справки с места работы, об уровне доходов, месте проживания и составе семьи

свидетельство о браке или о его расторжении

документы на имеющееся жилье, если такое есть, вместе с указанием его стоимости

подтверждение права на льготы, позволяющие получить жилье вне очереди.

Чтобы принять решение, ставить ли семью в очередь, чиновники внимательно анализируют финансовую картину семьи. Доходы считают все: зарплаты, пенсии, социальные выплаты, пособие по безработице, гонорары, алименты, дивиденды, проценты по депозитам, доход от транспорта или сдачи имущества в аренду — вплоть до продажи урожая из собственного огорода.

Кроме доходов, не менее тщательно проверяют имущество: недвижимость, автомобили, земельные участки, ювелирные изделия, антиквариат, банковские сбережения. Все это влияет на то, считается ли семья действительно нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Важно, что чиновники время от времени пересматривают имущественное положение стоящих в очереди. Если обнаружат скрытые доходы или незадекларированное имущество, полученное по наследству, место в очереди будет потеряно. Никаких дополнительных санкций закон не предусматривает, но возвратиться на прежнюю позицию уже невозможно. Так же с очереди снимают и тех, у кого существенно улучшилось финансовое состояние.

Откуда берутся бесплатные квартиры

Бесплатные квартиры, предоставляемые государством гражданам, не появляются с воздуха. Они могут предоставляться в домах, построенных за государственные средства, конфискованы по решению суда, прежние квартиры из ведомственных домов, перешедших в собственность города, жилье для социальных нужд, квартиры умерших владельцев, когда нет правопреемников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что арендаторов квартиры могут легко из нее выгнать, если нет договора. Если же он есть, будет суд и арендодатель должен доказать потребность.