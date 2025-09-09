Конец, но не света: в Украине есть два человека с уникальной и смешной фамилией

Эта фамилия когда-то получила популярность благодаря интернет-мему

Иногда фамилия может звучать так, что хочется аплодировать авторам родительских записей в свидетельстве о рождении. Именно так произошло и с редкой и одновременно забавной фамилией Конец.

Об этом свидетельствуют данные с сайта "Рідні". Оно сейчас принадлежит всего двум украинцам.

Самое распространенное имя среди носителей этой фамилии — Анна, а самая густая ячейка проживания семьи Конец находится в Полтавской и Киевской областях.

Карта распространения фамилии Конец

ИИ предлагает несколько версий происхождения фамилии Конец. Одно из них связано со словом "конец": фамилия могла указывать, что предки жили на окраине деревни, леса или другой территории. Другая версия касается деятельности: оно могло обозначать "конечную" работу или завершающий этап определенного процесса, которым занимался родственник.

Также возможно, что фамилия возникла от названий населенных пунктов, например, села "Концы" или других мест на краю, закрепляя территориальную принадлежность семьи.

Что говорит искусственный интеллект о происхождении фамилии Конец

Помните, как фамилия Конец получила популярность благодаря интернет-мему? Женщина по имени Светлана Конец, комментировавшая для "ТСН", рассказала историю, как она доказывала работникам официальных учреждений, что ее имя и фамилия — настоящие. По словам украинки, люди сначала не верили и смеялись из-за необычного сочетания. Этот рассказ о "Конце света" сделал эту фамилию вирусной.

