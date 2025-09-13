Некоторые украинцы завещают упокоить их в ивовых гробах и урнах-желудях. Почему и какой в этом смысл

Обзор современных экологических технологий захоронения, приобретающих популярность в мире

Если кремация не кажется хорошим вариантом погребения, а классические похороны не подходят, есть возможность воссоединиться с природой в прямом смысле. Во многих западных странах приобретает популярность тренд экологических захоронений.

"Телеграф" расскажет, какие способы пойти в вечность с наименьшим вредом для экологии и какие способы можно использовать в Украине. Лидерами среди внедрения эко захоронений являются Великобритания, США, Канада, Германия и Швеция. В США даже есть опция стать частью рифа после смерти.

Эко кладбища на лоне природы

Такие кладбища располагаются в лесах или полях, они могут быть маркированы общим сообщением. Здесь обычно нет классических надгробий, а тела не принято бальзамировать или обрабатывать другими химическими веществами. Для погребений также используют гробы и урны из биоразлагаемых материалов.

Во что одевают покойника и в чем прячут

Для эко гробов советуют использовать картон, бамбук, плетеную солому, войлок. Металлические детали и тканевая обивка не используются, чтобы не загрязнять почву токсинами. Даже одежда специальная — погребальные костюмы из грибов, которые ускоряют разложение, обогащают почву и передают питательные вещества растениям.

Гроб из лозы — красиво и экологично

Биоразлагаемая урна в виде желудя могу быть в разных цветах

Последний путь по течению

Для тех, кто выбирает море или океан как место последнего покоя, существуют биоразлагаемые урны из песка и желатина. В воде они разлагаются через три дня, а в земле — примерно через три месяца. Другой способ – стать после кремации частью рифа. Такую возможность предлагают в Флориде, США.

Промесия, компостирование или растворение в щелочном растворе — как готовят тело к погребению

Более радикальные способы вернуться чуть ли не в состояние атомов также существуют. Промесия — способ захоронения, когда тело замораживают жидким азотом до -196 °C, расщепляют ультразвуковыми вибрациями, сушат в вакуумной камере и удаляют все металлические части. Остатки помещают в биоразлагаемую урну и закапывают в землю. Уже через 6–12 месяцев все разлагается, не причиняя вреда окружающей среде. На месте часто сажают дерево, для которого порох становится органическим удобрением.

При компостировании тело помещают в стальной цилиндр с тресками, соломой и другими органическими материалами. Микробы превращают тело в удобрение за 30 дней. Кости и зубы хоронят отдельно.

Компостирование тела происходит так

Тело также можно растворить в кипящем щелочном растворе. В таком случае остаются только измельчающие кости. А остатки из аминокислот и солей могут слить в канализацию.

Эко захоронения в Украине

В апреле 2018 года на сайте Верховной Рады появился законопроект, вводящий понятие "биопогребение". Во время него будут использоваться специальные материалы, которые разлагаются в течение пяти лет и не вредят окружающей среде. По плану можно было хоронить людей в специальных парках. Но в 2019 году законопроект отозван, поэтому этот вопрос законодательно так и не уладили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине прах можно развеять после кремации. Или вывести за границу. В то же время, для официального "последнего места регистрации" может понадобиться место на кладбище или в колумбарии.