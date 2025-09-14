"Я на Донбассе". Военные разрывают сеть пародиями на парня из Польши (видео)

Этот популярный звук возник после того, как Кабмин утвердил постановление, разрешающее выезд за границу ребятам до 22 лет включительно

Украинские военные начали массово записывать пародию на блоггера, видео которого уже несколько недель вирусится в сети. Речь идет за мужчину, который после принятия закона о разрешении на выезд мужчин 18-22 лет уехал за границу.

Соответствующие видео распространили в ТикТок. Сначала мужчина записал видео, где он идет по улицам города и рассказывает, что он в Краматорске — прифронтовом городе.

"Я в Крамоторске. Я не верю, я просто не верю", — говорит мужчина на видео.

Скорее всего, это отсылка к тому, что автор видео защищает страну, а во время своего выходного вышел с позиций и приехал в Краматорск, чтобы отдохнуть.

Пользователи написали свое мнение в комментариях. Кто-то написал негативное мнение, другие отмечали, что тоже хотят в Краматорск, но домой.

Еще один военный также записал видео, но уже на другой локации. Он вероятнее всего находился на танке и ехал по дорогам Донецкой области.

"Я на Донбассе, я не верю, я просто не верю", — говорит мужчина.

Украинцы пожелали мужчине скорейшего возвращения домой и победы.

Кто автор известного мема "Я в Польше"

В одно мгновение автор блога "Сельские скетчи" Валентин Войтун проснулся знаменитым. Блоггеру 21 год. Когда Кабмин утвердил постановление, разрешающее выезд за границу ребятам до 22 лет включительно – он решил воспользоваться этой возможностью. Результатом стало то же видео, где он радостно делится, что пересек границу: "Я в Польше, я не верю!".

Он рассказал, что его дважды отказывались упускать. И причиной тому стали pod-системы для курения жидкостей со вкусами, а они запрещены на территории ЕС.

И все же с третьей попытки у парня вышло пересечь границу и он не сдерживал эмоций в своем ролике.

Также в сети начали появляться разные шутливые видео, вдохновленные блоггером "Сельские скетчи". Однако в Польше он долго не задержался. Уже через несколько дней парень поделился, что уже находится в Германии.

Сам же парень сравнивает себя с Александром Волошиным – бежавшим из Украины блоггером. А еще он неоднократно отмечает в своем блоге, что не уклоняющийся, потому что ему не исполнилось 25 лет.

В последнее время уже произошло несколько инцидентов, когда российские ударные дроны пересекли границу с Польшей, а пиком стала ночь 10 сентября, когда около 2 десятков ударных дронов нарушили воздушное пространство страны.

Конечно, такое событие также породило мемы в украинском сегменте интернета и самым популярным здесь тоже является видео блогера о его выезде в Польшу.

Ранее "Телеграф" писал, что собака помпезно отпраздновал день рождения в Одессе.