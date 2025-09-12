Собака помпезно отпраздновал день рождения в Одессе: к Лукасу даже "Иисус" приехал (видео)

Одесситы показали, как должно проходить празднование четырехлапого друга, даже именинник было в шоке

В Одессе состоялось необычное празднование дня рождения четырехлапого именинника. Оно поразило гостей и прохожих своей помпезностью и размахом.

По сообщениям местных пабликов Одессы, собаке маленькой породы устроили настоящий VIP-праздник со всеми атрибутами звездного мероприятия. В сети показали соответствующие кадры.

На опубликованных кадрах слышно, что его зовут Лукас. Празднование началось с эффектного прибытия именинника – собаку доставили к месту проведения праздника на белом лимузине. Гости встретили четырехлапого героя бурными аплодисментами, словно настоящую кинозвезду.

Владелец не пожалел средств на создание атмосферы: для гостей была разостлана красная дорожка, а музыкальное сопровождение обеспечивало профессиональный диджей.

На видеозаписях из события видно, как счастливый именинник выскочил из автомобиля и радостно встретил собравшихся, весело махая хвостиком от восторга.

Реакция украинцев

Событие вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях Одессы, где пользователи делятся комментариями необычного празднования.

В комментариях пользователи выражали удивление масштабами празднования, отмечая, что даже у собаки день рождения отмечают лучше, чем у многих людей.

Некоторые комментаторы с юмором отмечали абсурдность ситуации, когда четвероногому любимцу устраивают роскошный праздник с лимузином и профессиональным диджеем. Часть пользователей восприняла событие в качестве развлечения и повода для улыбки, особенно в контексте сложных времен.

В то же время появились и критические голоса относительно целесообразности таких расходов, когда многие нуждаются в помощи. Отдельные комментаторы иронизировали над тем, что животному уделяют больше внимания, чем социальным проблемам.

