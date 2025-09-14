"Я на Донбасі". Військові розривають мережу пародіями на молодика з Польщі (відео)

Цей популярний звук виник після того, як Кабмін затвердив постанову, яка дозволяє виїзд за кордон хлопцям до 22 років включно

Українські військові почали масово записувати пародію на блогера, відео якого вже декілька тижнів віруситься у мережі. Мова йде за чоловіка, який після прийняття закону про дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років виїхав за кордон.

Відповідні відео поширили у ТікТок. Спочатку чоловік записав відео, де він йде вулицями міста та розповідає, що він у Краматорську — прифронтовому місті.

"Я в Крамоторську. Я не вірю, я просто не вірю", — каже чоловік на відео.

Скоріше за все це відсилка до того, що автор відео захищає країну, а під час свого вихідного вийшов з позицій і приїхав у Краматорськ, щоб відпочити.

Користувачі мережі написали свою думку у коментарях. Хтось написав негативну думку, інші зазначали, зо теж хочуть у Краматорськ, але додому.

Ще однин військовий також записав відео, але вже на іншій локації, Він ймовірніше перебував на танку та їхав по дорогах Донецької області.

"Я на Донбасі, я не вірю, я просто не вірю", — каже чоловік.

Українці побажали чоловіку скорішого повернення додому та перемоги.

Хто автор відомого мему "Я в Польщі"

В одну мить автор блогу "Сільські скетчі" Валентин Войтун прокинувся знаменитим. Блогеру 21 рік. Коли Кабмін затвердив постанову, яка дозволяє виїзд за кордон хлопцям до 22 років включно – він вирішив скористатися цією нагодою. Результатом стало те саме відео, де він радісно ділиться, що перетнув кордон: "Я в Польщі, я не вірю!".

Він розповів, що його двічі відмовлялися пропускати. Та причиною того стали pod-системи для куріння рідин зі смаками, а вони є забороненими на території ЄС.

Та все ж з третьої спроби у хлопця вийшло перетнути кордон і він не стримував емоцій у своєму ролику.

Також у мережі почали з’являтися різні жартівливі відео, натхненні блогером "Сільські скетчі". Проте у Польщі він довго не затримався. Уже за кілька днів хлопець поділився, що вже перебуває у Німеччині.

Сам же хлопець порівнює себе з Олександром Волошиним – блогером, який втік з України. А ще він неодноразово наголошує у своєму блозі, що не є ухилянтом, бо йому не виповнилося 25 років.

Останнім часом уже трапилося кілька інцидентів, коли російські ударні дрони перетнули кордон з Польщею, а піком стала ніч 10 вересня, коли зо 2 десятки ударних дронів порушили повітряний простір країни.

Звісно, така подія також породила меми в українському сегменті інтернету і чи не найпопулярнішим тут теж є відео блогера про його виїзд до Польщі.

