Российский дрон залетел в страну НАТО: почему его не сбили

Россия вновь проверяет ПВО стран НАТО

Из-за очередного налета российских дронов на Украину, в Польше подняли в воздух авиацию. Кроме того, известно, что один из БПЛА залетел в Румынию.

Как сообщил премьер Польши Дональд Туск, из-за атаки наземные расчеты сил ПВО приведены в состояние наивысшей боевой готовности. Кроме того в воздух подняли авиацию НАТО.

Вместе с тем, мониторинговые каналы информируют, что аэропорт Люблина закрыли из-за угрозы атаки дронов. В это время дроны находились над территорией Волынской области.

Сообщение Туска

Мониторинговые группы также сообщили, что один из дронов через Одесскую область улетел в Румынию. Изначально появились сообщения, что там его и сбили, однако позже стало известно, что он просто упал.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 сентября россияне совершили массовый обстрел Украины, а около двадцати дронов улетели на территорию Польши. Они успели пролететь около 50 километров, прежде чем их начали сбивать.

После этого на Западе началась серьезная дискуссия относительно того, готово ли НАТО отражать подобного рода атаки, а также есть ли у него достаточно решимости делать это.

Напомним, Россия после атаки попыталась продвинуть ложь, что под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы дроны залетели в Польшу. Однако эксперты говорят, что в таком случае они бы потеряли управление и просто летели бы по прямой, а не маневрировали.