В Киеве огонь уничтожил несколько автомобилей: в сеть попало видео

Причины происшествия устанавливаются

В Киеве возле жилого комплекса "Министерский" произошел пожар. Там под одним из домов сгорело несколько автомобилей.

Об этом сообщают местные telegram-каналы "Киев INFO" и "КС: новости Киева". Предварительно известно, что возгорание возникло под капотом одной из припаркованных машин.

Из-за ветра огонь быстро перекинулся на соседние машины, из-за чего три автомобиля были уничтожены, а еще четыре получили повреждения.

На одном из роликов в сети, по всей видимости, заметно начало пожара, поскольку можно увидеть лишь один горящий автомобиль.

На другом ролике показаны последствия возгорания, когда огонь уже потушили. Можно увидеть, что две машины полностью выгорели, а еще одна получила повреждения дверей с левой стороны.

Также в сети есть фото, на котором видна работа спасателей.

Некоторые автомобили спасти не удалось

Как сообщалось ранее, в Немирове, что в Винницкой области, масштабный пожар переполошил местных жителей. Из-за него вечернее небо покраснело, а издали доносились звуки взрывов. В сети позже отметили, что горела свалка, а взрывы скорее всего были из-за пустых аэрозольных баллончиков.