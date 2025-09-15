Фронт остался без Starlink? Где произошел сбой и что говорит компания (фото)

Зафиксирован глобальный сбой на SpaceX

В понедельник, 15 сентября, был зафиксирован масштабный сбой работы спутникового интернета Starlink. Он коснулся и украинских военных на фронте.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"). Сайт компании уже подтвердил этот сбой.

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта", — написал Бровди.

UPD: "Мадяр" сообщил, что связь Starlink постепенно восстанавливается. По его словам, повторился глобальный сбой на SpaceX.

В то же время у компаний подчеркнули, что произошел сбой обслуживания. Выясняется причина этого инцидента, а команда пытается как можно быстрее возобновить работу.

В комментариях пользователи добавили, что Starlink не работает по всему миру даже в Канаде. Некоторые уже опубликовали соответствующие фото. Однако были сообщения, что якобы работа уже возобновлена, местами Starlink работает без сбоя.

"Телеграф" проверил на портале Downdetector данные по Starlink, зафиксированы десятки тысяч жалоб о сбое. Первые сообщения начали поступать после 7 утра.

Данные из Downdetector о сбое Starlink

Напомним, что это не первый подобный сбой Starlink. Ведь 24 июля во всем мире заявили о сбое работы Starlink, в том числе и по всей линии фронта. Такая же проблема была и 18 августа 2025 года.

Обычно сбой длился пару часов, а в компании говорили, что он связан с нарушением работы ключевого внутреннего программного обеспечения, управляющего работой основной сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США одобрили продажу Украине услуг для Patriot и Starlink.