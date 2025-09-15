Укр

Фронт остался без Starlink? Где произошел сбой и что говорит компания (фото)

Татьяна Крутякова
Сбой работы Starlink Новость обновлена 15 сентября 2025, 08:33
Сбой работы Starlink. Фото Коллаж "Телеграфа"

Зафиксирован глобальный сбой на SpaceX

В понедельник, 15 сентября, был зафиксирован масштабный сбой работы спутникового интернета Starlink. Он коснулся и украинских военных на фронте.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"). Сайт компании уже подтвердил этот сбой.

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта", — написал Бровди.

UPD: "Мадяр" сообщил, что связь Starlink постепенно восстанавливается. По его словам, повторился глобальный сбой на SpaceX.

В то же время у компаний подчеркнули, что произошел сбой обслуживания. Выясняется причина этого инцидента, а команда пытается как можно быстрее возобновить работу.

В комментариях пользователи добавили, что Starlink не работает по всему миру даже в Канаде. Некоторые уже опубликовали соответствующие фото. Однако были сообщения, что якобы работа уже возобновлена, местами Starlink работает без сбоя.

Сбой Starlink
Сбой Starlink

"Телеграф" проверил на портале Downdetector данные по Starlink, зафиксированы десятки тысяч жалоб о сбое. Первые сообщения начали поступать после 7 утра.

Данные из Downdetector о сбое Starlink
Данные из Downdetector о сбое Starlink

Напомним, что это не первый подобный сбой Starlink. Ведь 24 июля во всем мире заявили о сбое работы Starlink, в том числе и по всей линии фронта. Такая же проблема была и 18 августа 2025 года.

Обычно сбой длился пару часов, а в компании говорили, что он связан с нарушением работы ключевого внутреннего программного обеспечения, управляющего работой основной сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США одобрили продажу Украине услуг для Patriot и Starlink.

