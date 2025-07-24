Starlink Илона Маска "упал" во всем мире: что это вообще было

В компании Илона Маска подтвердили сбой

Вечером 24 июля сеть спутниковой связи Starlink на время вышла из строя. Перебои наблюдались не только на фронте в Украине (причем с обеих сторон), но вообще во всем мире.

Первым о проблемах со Starlink на фронте сообщил командующий Силами беспилотных Систем Роберт "Мадьяр" Бровди. Он написал, что терминалы Starlink не работают по всей линии фронта.

"Starlink лег по всему фронту", — сообщил он.

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, терминалы Starlink не работали по всему миру. Российская пропаганда попыталась заявить, что Starlink, мол, не работают только в Украине, но их ложь быстро разоблачили как в ЦПИ, так и благодаря данным сервиса Downdetector, отслеживающего сбои интернет-ресурсов и сервисов по всему миру. Диаграммы на сайте Downdetector показали резкий рост жалоб на Starlink в пределах мира, а не только в Украине.

К тому же, российские пропагандистские паблики в комментариях оказались полны нытья о том, что терминалы Starlink, которые россияне ввозят "серым импортом" и используют незаконно, прекратили работу. В некоторых каналах пропагандистам даже пришлось "чистить" комментарии подписчиков.

На сайте компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, и в социальных сетях опубликовали сообщение, в котором было сказано, что сотрудники работают над выяснением причин сбоя, а также над возобновлением работы Starlink.

"Сейчас в сети Starlink произошел сбой, и мы активно внедряем решение. Спасибо за ваше терпение, мы поделимся обновлениями, как только эта проблема будет решена", — говорится в сообщении.

Илон Маск также подтвердил сбой. Он извинился за перебои и пообещал, что будет устранена первопричина инцидента. Но о том, что произошло, а также какова была причина масштабного сбоя Starlink, он ничего не написал.

"Услуга будет возобновлена в ближайшее время. Извините за перебои. SpaceX устранит первопричину, чтобы этого не повторилось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к концу суток 24 июля Starlink начал "оживать". В частности, это подтвердил ЦПД, а также украинские мониторинговые и милитарные каналы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как найти спутники Starlink на звездном небе и какие сервисы могут помочь определить их расположение. Всего с 2018 года компания запустила более 9000 аппаратов, но все они находятся в рабочем состоянии.